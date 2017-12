Experten-Tipps für Silvester: Finger weg von billigem Fusel!

NÜRNBERG - Zuerst ein Aperitif, beim Essen Wein, zum Anstoßen um Mitternacht Champagner und später Schnaps, weil es sowieso schon egal ist: Silvester verlangt uns in Sachen Alkohol viel ab. Kann man viel trinken und gleichzeitig dem Kater am Neujahrstag vorbeugen? Wir haben dazu Dr. Herbert Muschweck, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Klinikum Nürnberg, befragt.

Beim Jahreswechsel gehört bei den meisten Alkohol dazu. Allerdings sollte man rechtzeitig auf ein nichtalkoholisches Getränk umsteigen. © Foto: Patrick Pleul/dpa



Erst essen, dann trinken: Wie wichtig ist diese Regel?

Herbert Muschweck: Eine gute Essensgrundlage — ohne zu viel Fett und ohne den Magen zu überfüllen — ist wichtig, da die aufgenommene Menge Alkohol etwas verzögert resorbiert und damit auch verlangsamt in den Blutkreislauf kommt. Man sollte keine einseitige Ernährung zu sich nehmen: also keine Süßigkeiten in Form von schwer resorbierbaren Kohlenhydraten oder große Mengen an Fleisch, Wurst oder gebackenem Karpfen. Trinkt man hingegen auf nüchternen Magen ein alkoholisches Getränk, dann kommt es zu einem schnellen Anstieg des Alkoholgehaltes im Blut, was dann durchaus zu Übelkeit und Schwindelzuständen führen kann.

Wie kann man Spaß haben beim Feiern und Trinken und trotzdem die doch meist recht lange Silvesternacht möglichst unbeschadet überstehen?

Dr. Herbert Muschweck ist Internist und Gastroenterologe. Seit 1991 ist er Chefarzt und ärztlicher Direktor am Krankenhaus Altdorf, das — wie die Krankenhäuser in Hersbruck und Lauf — seit dem Jahr 2006 auch zum Klinikum Nürnberg gehört. Seit 2007 ist er zudem Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung am Klinikum Nürnberg.



Muschweck: Zu Beginn der Feier sollte man möglichst vermeiden, verschiedene Alkoholika durcheinander zu trinken. Sehr gefährlich sind hier Mix-Drinks und konzentrierter Alkohol, der zum Beispiel in Cola oder Orangensaft kaum zu schmecken, aber innerhalb kurzer Zeit sehr schnell zu spüren ist. In Cocktails stecken neben Alkohol auch noch Fett und Emulgatoren: Das kann sehr rasch zu einer Überlastung der Aufnahmefähigkeit des Magens führen. Wenn schon Alkohol, so sollte auf gute Qualität des Weines oder Sekts geachtet werden.Der Konsum von Fusel kann zu gesundheitlichen Schäden, aber vor allem zu Kopfschmerzen und Übelkeit führen.

Welchen Rat haben Sie als Arzt, wie man den Kater am Neujahrstag bekämpft?

Muschweck: Alkohol ist ein Genussmittel. Der exzessive Gebrauch führt allerdings zu Beeinträchtigungen der Gehirnfunktion und kann auch gesundheitliche Schäden hinterlassen. Ich rate auch beim Jahreswechsel, den Alkohol zu genießen und rechtzeitig auf ein nichtalkoholisches Getränk umzusteigen. So vermeidet man längerfristige körperliche Schäden. Der zu hohe Alkoholgehalt ist bei Menschen, die normalerweise nur mäßig oder nichts trinken, sehr schwer verträglich — die Folge kann eine Alkoholvergiftung sein. Die am nächsten Tag auftretenden Kopfschmerzen, allgemein als Kater bekannt, sind unter anderem durch eine Entwässerung des Körpers durch den Alkohol bedingt. In aller Regel helfen eine Schmerztablette, die Substitution von Salz möglichst in Form von Salzletten und reichlich Flüssigkeitszufuhr — natürlich alkoholfrei.

Hand aufs Herz: Wann hatten Sie denn Ihren letzten schlimmen Kater? Und was ist Ihre persönliche Strategie?

Muschweck: Ich persönlich hatte meinen letzten schlimmen Kater in meiner Studentenzeit. Den musste ich allerdings aushalten. Ich habe mich an die eben genannten Maßnahmen gehalten, was allerdings trotzdem den nächsten Tag zu einer Tortur gemacht hat.

Dies habe ich nie vergessen. Seither halte ich mich bei alkoholischen Getränken außerordentlich zurück beziehungsweise versuche, mit ein bis zwei Gläsern Wein und einem guten Essen den Abend zu gestalten.

