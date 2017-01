Extreme Kälte: ADAC und Sör rechnen mit Hochbetrieb

NÜRNBERG - Es wird kalt in den nächsten Nächten, bitter kalt. Bis zu minus zwölf Grad sollen die Temperaturen sinken und auch ein paar Tage lang so tief bleiben. Klar, es ist Winter und die Temperaturen sind normal, doch die Kälte ist immer wieder eine Herausforderung für viele Menschen – und nicht nur für sie.

Wintereinbruch in der Region: Die Kältewelle hat Nürnberg noch einige Tage lang im Griff. Foto: NEWS5 / Bauer



Beim ADAC richtet man sich auf viele Auto-Batterien ein, die den Kältetod sterben. "Wir rechnen mit rund 30 Prozent mehr Einsätzen als sonst, vor allem Startprobleme und die Vorglühanlagen von Dieseln sind Klassiker bei der Kälte", weiß Verkehrsexperte Wolfgang Lieberth. Der Stress des Kaltstarts setzt dann den gestressten Batterien zu und gibt ihnen den Rest. Er empfiehlt auch, jetzt noch dringend die Kühlerflüssigkeit an der Tankstelle zu checken und die Flüssigkeit in der Scheibenwischanlage. Beide sollten bis minus 25 Grad sicher sein. "Das Türschloss-Enteisungsspray gehört in die Hosentasche und nicht ins Auto, angefrorene Türgummis auf keinen Fall losreißen, das zerstört sie", warnt Lieberth.

"Und wer noch keine Winterreifen drauf hat, sollte das Auto jetzt stehen lassen", so der Experte. Für Radfahrer gilt die Radwegebenutzungspflicht nicht, wenn es unzumutbar ist – doch bei den winterlichen Straßenverhältnissen auf der Fahrbahn unterwegs zu sein, ist nicht empfehlenswert. Ein Umstieg auf den ÖPNV sei da die sichere Variante, so der ADAC-Mann.

Wer mit dem Auto fahren will oder muss, sollte es auf gar keinen Fall warmlaufen lassen, das sorge nur für erhöhten Verschleiß. "Gut dran ist, wer eine Standheizung hat, damit wird der Kaltstart verhindert. Es ist schon sinnvoll, die zu nutzen." Zu der Kälte komme jetzt am Montag noch das Ferienende, traditionell der Tag mit der höchsten Einsatzdichte, so der Sprecher. In den nächsten Tagen sind in Nordbayern zwischen 45 und 66 Gelbe Engel im Einsatz, um Mensch und Maschine wieder flottzumachen.

Wer sich schon die Schlittschuhe schnüren will, weil es doch so klirrend kalt wird, sollte noch ein paar Tage warten. Noch sind im Nürnberger Stadtgebiet die Eisdecken mit rund vier Zentimetern zu dünn, um tragfähig zu sein. Erst wenn das Eis mindestens zehn Zentimeter dick ist und der SportService der Stadt Nürnberg Eisflächen freigegeben hat, dürfen sie betreten werden.

Ein anderer Service der Stadt, nämlich Sör, hat Hochbetrieb. "Wir müssen immer da sein und streuen. Mit unseren Sole-Streufahrzeugen haben wir eine tolle Innovation, da können wir auf Vorrat salzen, wie diese Woche schon geschehen", so André Winkel, Sprecher bei Sör. Erst ab minus 21 Grad komme die Salzmischung an ihre Grenzen, so heißt es bei Sör. Bisher waren die Temperaturen noch immer darüber geblieben.

Auch beim Sozialamt richtet man sich auf die extreme Kälte ein, wie jedes Jahr mit dem Notprogramm. "Wer nicht will, muss auch nicht draußen schlafen in diesen Tagen", so Wolfgang Strobel, pädagogischer Leiter an der Großweidenmühle. Die Schlafplätze bei Heilsarmee, Tucherbräu, Domus Misericordiae sollten auch für Spitzenbelegung reichen, notfalls werden noch Matratzen ausgelegt, damit wirklich kein wohnungsloser Mensch in der Kälte bleiben muss.

Vorsicht vor Unterkühlungen

Mit mehr Patienten, die kein Zuhause haben, rechnet auch das Klinikum. Gefährdet für Erfrierungen sind Obdachlose, aber auch Diabetiker spüren oft die Kälte nicht richtig. "Bei extremen Temperaturen kann schon ein langer Spaziergang zu Unterkühlung führen, wenn man nicht gut geschützt ist", warnt der leitende Oberarzt Axel Mechlin.

Die Kälte wirke sich auf das Durchblutungssystem aus, gerade Finger, Nase oder Ohren seien besonders von Unterkühlung bedroht. Wer unterkühlt ist, sollte danach langsam erwärmt werden, eher lauwarmes Wasser und Raumtemperatur als plötzliche Hitze, rät der Arzt. Und auch Gesunde können vorbeugen, um besser durch den strengen Frost zu kommen. "Die Haut ist bei Kälte eher spröde, da hilft eine fetthaltige Creme, außerdem ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen."

Ausreichend trinken müssen bei Kälte auch die Tiere, betont Tierarzt Hans Seybold. "Bei besonders kurzhaarigen Hunden kann ein langer Spaziergang schon Probleme machen, langhaarige, gesunde Hunde finden das eher prima, wenn es kalt ist."

Achten sollten die Besitzer aber auf die empfindlichen Hundepfoten, hier nach dem Spaziergang die Salzreste entfernen und eventuell mit Vaseline pflegen. Für Katzen, die Freigänger sind, sollte jetzt ein windgeschütztes Plätzchen zur Verfügung stehen, das möglichst von unten isoliert ist. "Katzen haben mit dem Streusalz weniger Probleme, sie könne sich ja ihre Wege eher aussuchen als ein Hund, der neben dem Besitzer auf dem Gehsteig läuft", so der Tierarzt. Auch könne sich jetzt eher eine Arthrose zeigen, diese Tiere sollten dann nicht so lange der Kälte ausgesetzt werden.

Bei einigen Kunden der N-Ergie bleibt auch bei diesen Temperaturen die Wohnung kalt. Bei Sperrung von Strom oder Gas wird auch bei Kälte keine Ausnahme gemacht, so Sprecherin Heidi Willer. "Allerdings betrifft ein Gros der Sperrungen Strom und da funktioniert dann in Mietwohnungen die Zentralheizung dennoch", so die Sprecherin. Immer weniger werde mit Strom geheizt, das merke die N-Ergie auch an den Verbrauchswerten. "Beim Gas gibt es die Faustregel, dass pro Grad niedrigerer Tagesaußentemperatur der Verbrauch um etwa zwei Prozent hochgeht", so Heidi Willer.

Derzeit sei der Verbrauchslevel wegen der Ferien noch generell niedrig, das werde sich schlagartig ab Montag ändern. Doch dann soll die erste Kältewelle ja auch schon wieder vorbei sein.

