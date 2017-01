Fahndung im Nürnberger Osten: Polizei fasst Einbrecher

Zahlreiche Hinweise von Bürgern führen zu schneller Festnahme - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Am Dienstagmittag hielt eine größere Fahndung die Bevölkerung im Nürnberger Stadtteil Lauf am Holz in Atem. Dank zahlreicher Hinweise von Anwohnern konnte ein flüchtender Einbrecher gefasst und festgenommen werden.

Dieses Fahrrad führte der Tatverdächtige mit sich. © Polizei



Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Reichenschwander Straße hatte gegen 12.30 Uhr ungewöhnliche Geräusche in ihrem Haus vernommen. Sie stellte daraufhin fest, dass eine Türe offenstand und verständigte die Polizei über den Notruf. Die Beamten bestätigten den Verdacht, dass jemand versucht hatte, in das Haus einzubrechen.

Bei der daraufhin eingeleiteten Fahndung war eine Vielzahl von Beamten beteiligt, die durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurden. Wohl aufgrund des deutlich sichtbaren Aufgebots riefen etliche Bürger bei der Einsatzzentrale an und gaben wertvolle Hinweise, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein dringend Tatverdächtiger wurde kurze Zeit danach im Bereich des Hammerwerks gestellt und festgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte einen Haftantrag gegen ihn.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise zu einem vom Beschuldigten mitgeführten grauen Damenfahrrad mit Korb der Marke "Hera". Wer Angaben zu diesem Fahrrad machen kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

