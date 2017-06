Fahndung nach Schläger in Königstorpassage

NÜRNBERG - Am 15. März ist in der Nürnberger Königstorpassage ein 36-Jähriger von einer Gruppe attackiert und mit Tritten am Kopf verletzt worden. Die Polizei fahndet nun mit einem Bild der Überwachungskamera nach einem der möglichen Angreifer.

Dieser Mann soll einen 36-Jährigen in der Königstorpassage aus einer Gruppe heraus angegriffen haben. Nun sucht die Polizei mit dem Bild der Überwachungskamera nach ihm. © Polizei



Der Unbekannte soll aus einer Gruppe heraus einen 36-jährigen Mann attackiert und dabei mit Tritten an den Kopf verletzt haben. Die Tat geschah am 15. März in der Nürnberger Königstorpassage.

Die Polizei kann keine Personenbeschreibung zum Gesuchten herausgeben, allerdings das Foto einer Überwachungskamera. Deutlich erkennbar sei, dass der Mann dunkelhäutig ist, wie die Polizei bestätigt.

Wer Angaben zum Gesuchten oder zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich unter 0911/2112-6114 mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in Kontakt setzen.

