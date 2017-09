Fahrerflucht in Johannis: 10.000 Euro Schaden verursacht

Unbekannter rammte parkendes Auto - Polizei sucht Zeugen - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Am Montagmorgen ist ein Unbekannter mit seinem Auto gegen einen parkenden Pkw gefahren und hat so einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro verursacht. Der Fahrer kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden und setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Zwischen 5 Uhr und 7.45 Uhr am Montagmorgen fuhr ein Unbekannter im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. In der Adam-Kraft-Straße auf Höhe der Hausnummer 13 rammte er ein parkendes Auto und richtete so nach bisherigen Schätzungen einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro an. Der Fahrer flüchtete jedoch, ohne den Schaden zu beachten. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Hinweise auf den verursachenden Pkw oder dessen Fahrer nimmt die Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 09 11 65 83 - 15 30 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.