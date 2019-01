Fahrerflucht in Nürnberg: Lkw rammt Brücke - und fährt weiter

NÜRNBERG - Eine Fahrerflucht der besonderen Art erlebte die Verkehrspolizei am Mittwochabend in Nürnberg. Ein Lkw-Fahrer rammte eine Brücke an der Rothenburger Straße, riss sich den Aufbau ab - und fuhr einfach weiter.

So beschädigt fuhr ein Lkw-Fahrer einfach weiter, nachdem er eine Brücke gerammt hatte. Foto: ToMa/Eberlein



Am Mittwoch rammte gegen 17.30 Uhr ein Lkw-Fahrer eine Überführung an der Rothenburger Straße in der Nähe des Schlachthofes. Der Anhänger war zu hoch für die Brücke und blieb hängen. Der Aufbau riss ab.

Doch der Fahrer blieb nicht etwa stehen, sondern er fuhr einfach weiter - mitsamt beschädigtem Lkw. Zeugen meldeten sich bei der Polizei. Die Verkehrspolizei begab sich sogleich auf die Suche nach dem Fluchtfahrzeug. An der Hansastraße wurden sie schließlich fündig - ein paar Kilometer vom Unfallort entfernt.

Als die Polizei ihn aufhielt, zeigte sich der Fahrer einsichtig. Er musste das Fahrzeug schließlich abstellen. An der Brücke entstand ein Schaden von 500 Euro.

