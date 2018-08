Fahrgast stellt Taschendieb in der Nürnberger U-Bahn

20-Jähriger stahl Geldbeutel aus Tasche - und wurde dabei beobachtet - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Ein 28-Jähriger hat der Polizei am Mittwochmittag einen Taschendieb auf dem Silbertablett serviert. Nachdem der couragierte Mann die Tat beobachtet hatte, sprang er aus der Bahn und verfolgte den jungen Dieb.

Ein 28-Jähriger fuhr gegen 12 Uhr in der U1 in Richtung Fürth. Beim Halt im Bahnhof "Bärenschanze" griff ein 20-Jähriger laut Polizei blitzschnell in die offene Handtasche einer 30-Jährigen und rannte mit dem Geldbeutel der Frau aus der U-Bahn. Der andere junge Mann hatte den Diebstahl beobachtet: Er reagierte sofort und schaffte es, die U-Bahn zu verlassen, kurz bevor sich die Türen geschlossen hatten.

Der 28-Jährige rannte dem Dieb hinterher und holte ihn nach einigen Hundert Metern ein. Er hielt den jungen Mann fest, bis die Polizei vor Ort eintraf. Die Beute hatte der 20-Jährige noch bei sich. Der Geldbeutel wurde wenig später an die Frau zurückgegeben.

Laut Polizei wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 20-Jährigen ermittelt. Nach vorläufig abgeschlossener Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

