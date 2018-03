Fahrradstraßen? Grüne sind da ganz bei OB Maly

NÜRNBERG - Straßen könnten zugunsten der Radler vom Autoverkehr entlastet und Fußgängerzonen ausgeweitet werden — diese Aussagen im NN-Interview mit Oberbürgermeister Ulrich Maly zur Verkehrspolitik der Zukunft in Nürnberg stoßen bei den Bündnisgrünen im Rathaus auf große Zustimmung.

Ein Ziel für die Zukunft? Straßen vom Autoverkehr so zu entlasten, dass sie die Funktion von Fahrradstraßen erfüllen. Foto: Katrin Wiersch



Fraktionsvorsitzender Achim Mletzko sichert dem Rathaus-Chef in einem offenen Brief die volle Unterstützung zu, wenn es darum geht, seine Vorschläge zu diskutieren und umzusetzen. In einem Interview zur Mobilität der Zukunft, das in den Nürnberger Nachrichten erschien, hatte der OB über die Planung neuer Radwege gesagt: "Die Lösung wird in Nürnberg nicht sein, dass wir zusätzliche Räume suchen, auf denen neben den Autoverkehrsflächen komfortable Radwege angelegt werden können, weil es diese Räume nicht mehr gibt. Wir werden schauen müssen, ob bestimmte vorhandene Straßen nicht vom Autoverkehr so entlastet werden, dass sie die Funktion von Fahrradstraßen erfüllen."

Den Verkehrsraum neu zu organisieren, das sei eine zentrale verkehrspolitische Forderung der Grünen, befindet Mletzko: Mehr Platz und Ruhe für Fußgänger zu schaffen, indem die Fahrradwege auf die Straßen verlegt werden, die bisher den Autos zur Verfügung standen. Bisher seien aber "alle unsere Vorschläge in dieser Richtung von der Stadtratsmehrheit zurückgewiesen worden", so Mletzko. "Insofern freuen wir uns, Sie als überzeugten Mitstreiter in der Sache an unserer Seite zu haben."

Auch über die Vergrößerung der Fußgängerzone, über die Maly in unserem Interview nachdachte, sei in den vergangenen Jahrzehnten weder mit SPD noch mit CSU zu reden gewesen. Jetzt freue man sich bei den Grünen, wenn der Oberbürgermeister die Diskussion über weitere Verkehrsberuhigungen in der Nürnberger Innenstadt eröffne.

