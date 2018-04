Fahrzeugteile aus Nürnberger Mercedes-Niederlassung geklaut

NÜRNBERG - In der Nacht zum Mittwoch ist in der Mercedes-Niederlassung in Eberhardshof eine Reihe von teuren Fahrzeugteilen gestohlen worden.

Der oder die Diebe schlugen zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, zu. Von mehreren Geländewagen, die auf dem Mercedes-Gelände an der Fürther Straße, Höhe Leiblstraße, abgestellt waren, bauten sie mehr als ein Dutzend Spiegelgläser aus. Von einem weiteren Auto stahlen sie die Scheinwerfer.

Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West sucht Zeugen unter der Telefonnummer 0911 65830.

