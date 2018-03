Es wurde saniert, geplant, gebaut - in den letzten Jahren passierte einiges in Nürnberg, oft sind Projekte mit dem Namen Markus Söder verbunden. Münchner Medien sprechen von einer Bevorzugung Frankens - doch stimmt das? Der Faktencheck!



Das Deutsche Museum: Für die Sanierung des Haupthauses in München schießt der Freistaat 180 Millionen Euro im Rahmen der Zukunftsinitiative und 40 Millionen mit einer Sonderförderung zu. Das wird aber bei weitem nicht reichen. Mit 55 Millionen Euro wird der laufende Betrieb im Jahr bezuschusst. Der Nürnberger Ableger wird an Investitions- und Mietkosten den bayerischen Etat mit 70 Millionen Euro belasten – das sind die Gesamtkosten verteilt auf insgesamt 25 Jahre! © Michael Husarek