Fall 10: Spezielle Hilfen für Bauleiter Nico

Weihnachtsaktion bittet um Unterstützung für schwerbehinderte Kinder - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kinder, die nicht nur mit schweren und schwersten Bewegungseinschränkungen fertigwerden müssen, sondern auch hochgradig sehbehindert oder blind sind, brauchen besondere Förderung.

Probefahren geht schon: Nico auf einem Dreirad, das in ähnlicher Form auf seine individuellen Fähigkeiten eingestellt werden müsste. © Blindeninstitutsstiftung



Aber auch in grundsätzlich gut ausgestatteten Einrichtungen wie der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf lassen sich manche Hilfen nur durch Spenden finanzieren.

Mit seinen zehn Jahren musste Nico (Name geändert) einen ziemlich plötzlichen Wechsel verkraften. Er ist – vermutlich als Folge einer schweren Erkrankung im frühen Kindesalter – halbseitig gelähmt und hinkt auch in seiner geistigen Entwicklung weit hinterher. Seine Umgebung kann er nur schemenhaft wahrnehmen. Und weil ihn seine Eltern unter diesen Umständen nicht mehr angemessen versorgen konnten, lebt er seit ein paar Monaten im Wohnheim der Einrichtung am Dachsberg. Natürlich besucht er dort auch die Förderschule und profitiert von zusätzlichen Angeboten von Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen in der Wohngruppe.

Wie schwer es ist, für Kinder wie ihn einen geeigneten Platz zu finden, können Außenstehende kaum erahnen. Aber sich doch vorstellen, dass es ihm "bis heute schwerfällt, die Veränderung seines Lebensumfelds zu verstehen und einzuordnen", wie Andrea Lucke berichtet, die in der Blindeninstitutsstiftung auf Sehförderung spezialisiert ist. Nico wirkt oft verwirrt und scheint sich in sein Schneckenhaus zurückzuziehen. Begleitende Spieltherapie soll ihm helfen, das Erlebte zu verarbeiten und Ausdrucksmöglichkeiten dafür zu finden statt sich abzukapseln.

"Alles, was mit Bewegung und Werkeln zu tun hat, spricht ihn an und hat einen spürbar positiven Effekt", fasst Lucke die Erfahrungen zusammen. Das klingt alles andere als überraschend, aber die wirklich passenden Angebote für Kinder wie Nico zu finden, ist gar nicht so leicht: Mit welchen Werkzeugen kann und sollte ein mehr als halbblindes Kind gefahrlos hantieren? Und wie spürt und erfährt er, dass ihm etwas gelungen ist?

Geradezu versessen ist der Junge auf Sendungen wie "Zu Hause im Glück" – den Bauleiter aus der Serie zu treffen, wäre für ihn vermutlich das Höchste. Wenn er das Spiel nachahmt, müssen die Betreuer in die Rollen der anderen im TV-Team schlüpfen. Und das Schild "Bauleiter" hat er schon mal an seine Zimmertür gehängt.

Als Nächstes hat sich der Junge die Anfertigung von Weihnachts-Deko vorgenommen. "Spezielle Werkzeuge, wie sie Nico benötigt, zum Beispiel eine Werkbank mit besonderen Griffen, sind aber leider nicht in der Grundausstattung des Hauses enthalten", erläutert die Betreuerin. Deshalb will die Weihnachtsaktion die Anschaffung derartiger Materialien und von einem individuell angepassten Dreirad ermöglichen.

Wolfgang Heilig-Achneck