Fall 13: Fataler Stromschlag warf Techniker aus der Bahn

NÜRNBERG - An diesem Samstag müssen sich die Bundesliga-Kicker des 1. FCN auf Schalke bewähren. Einer, der mitzittert und mitfiebert, ist Karl-Heinz F.: Ob zu Hause oder bei Auswärtsspielen engagiert sich der Clubfan als Helfer für Menschen mit einer Behinderung – denn er ist selbst betroffen.

Karl-Heinz F. im Einsatz: Bei einem Heimspiel betreut er Rollstuhlfahrer im Nürnberger Max-Morlock-Stadion. Foto: Foto: Zink



Seit einem Arbeitsunfall ist für den jungen Nürnberger nichts mehr so, wie es war: Im Mai vergangenen Jahres hatte er den Auftrag, ein mobiles medizinisches Gerät zu überprüfen und Werte abzulesen. Doch als er die Messkabel anlegte, traf den gelernten Mechatroniker mit Zusatzqualifikation im Qualitätsmanagement buchstäblich der Schlag. Offenbar durch einen technischen Defekt zuckte ein Lichtbogen durch die Hand in den Kopf, ein Stromstoß mit 30.000 Volt. "Es fühlte sich an wie ein tiefer Stich, zum Glück ging alles am Herzen vorbei", erzählt er.

Statt zu helfen, versuchen die Versicherungen und die Berufsgenossenschaft, ihm einen Fehler und damit eigenes Verschulden anzulasten – die Auseinandersetzungen vor Gericht mit allerhand Gutachtern dauern an. Sein damaliger Arbeitgeber fackelte auch nicht lange und ließ ihm schon nach drei Tagen die Kündigung zustellen, da lag Karl-Heinz F. noch in der Stroke Unit im Nürnberger Südklinikum. Es folgten Aufenthalte im Erlanger Kopfklinikum und eine lange Reha. Mühsam, mit acht Stunden Training pro Tag, hat er wieder laufen gelernt, braucht keinen Rollstuhl mehr und kann auch wieder fast normal sprechen.

Wichtige Gehirnfunktionen intakt

Also bald alles in Butter? Solche Hoffnungen musste der 28-Jährige bald begraben. Denn während die Kostenträger auf seinem Rücken noch streiten, wer wofür aufzukommen hat, ist an den erlittenen Gesundheitsschäden doch wenig zu rütteln: Seine ganze linke Körperhälfte war taub – und da hatte er noch Glück, dass wichtige Gehirnfunktionen intakt blieben.

Dafür sorgte plötzlich eine Vorerkrankung für zusätzliche Komplikationen: "Ich weiß seit gut zehn Jahren, dass ich eine kleine Zyste

an der Halswirbelsäule habe. Aber die machte nie Probleme. Erst seit dem Unfall fing sie an zu wuchern." Eine erneute OP war nötig. Allerdings fällt der schlüssige Nachweis, dass der Stromschlag der entscheidende Auslöser für die krankhafte Fehlbildung war, unendlich schwer, so nahe der Zusammenhang auch liegt.

Wer ihn trifft, wird das bleibende Handicap, vor allem eine sogenannte Hemiparese und häufige Migräne, vielleicht nicht sofort bemerken. Denn für kurze Zeit gelingt es Karl-Heinz F. meistens ganz gut, alle Kräfte zu mobilisieren. Doch seine Konzentration lässt schnell nach – und dann zum Beispiel auch die Ausdrucksfähigkeit. Auch körperlich fehlt das Durchhaltevermögen, das zum Beispiel für eine Berufstätigkeit erforderlich wäre. Ob er eines Tages seinen Lebensunterhalt wieder selbst verdienen kann, ist mehr als ungewiss.

Behinderung nicht sichtbar

Gerade dass seine Behinderung nicht sichtbar und für Außenstehende nachvollziehbar ist, macht es für ihn wie andere Betroffene nicht einfacher, weil sie oft auf Unverständnis treffen. Auch deshalb gibt es für Menschen "mit erworbener Hirnschädigung", wie es offiziell heißt, seit 20 Jahren eine eigene Beratungsstelle.

Gegründet von der Rummelsberger Diakonie, hat sie sich bei der Weihnachtsaktion für Karl-Heinz F. eingesetzt. Pro Jahr melden sich rund 500 Personen erstmals oder mehrfach bei der Einrichtung der offenen Behindertenarbeit in der Nürnberger Südstadt, unmittelbar Betroffene ebenso wie Angehörige oder Betreuer.

Der tiefe Einschnitt in seinem Leben gab Karl-Heinz F. inzwischen den Anstoß, sich in der Betreuung von Menschen mit einer Behinderung zu engagieren, als leidenschaftlicher Clubfan besonders als Freiwilliger im Stadion. "Ich will aufklären und Menschen zum Umdenken bringen", sagt er – nicht nur in eigener Sache.

