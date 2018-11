Fall 14: Weil Gehalt ausblieb, stand Familie vor dem Nichts

NÜRNBERG - Mit Arbeitslosigkeit gehen oft finanzielle Nöte einher. Noch schlimmer ist es, wenn das Konto trotz Arbeit leer ist, weil die Gehaltszahlungen ausbleiben. Genau das ist Familie W. passiert.

Eigentlich kamen sie immer über die Runden. Große Sprünge waren zwar nicht drin für die vierköpfige Familie, doch das Geld reichte aus für eine Drei-Zimmer-Wohnung in der Fürther Südstadt, die die Eltern mit ihren bescheidenen Mitteln gemütlich eingerichtet haben. Und es schien aufwärts zu gehen, nach einer längeren Zeit ohne Job stand Marco W. (Namen der Familie geändert) seit über einem Jahr wieder in Lohn und Brot. Der Wiedereinstieg ins Berufsleben wurde von der Arbeitsagentur gefördert, der gelernte Industriemechaniker arbeitete 25 Stunden pro Woche.

Ihm sei sogar eine Aufstockung in Aussicht gestellt worden, sagt der 32-Jährige. Doch dann blieben im Herbst plötzlich die Gehaltszahlungen aus. Die genauen Gründe kennt W. bis heute nicht, "vermutlich liegt es daran, dass die Förderung meiner Stelle durch die Arbeitsagentur ausgelaufen ist". Die Folgen waren jedenfalls bitter: Weil bis auf das Kindergeld keine Mittel flossen, wusste die Familie nicht, wovon sie überhaupt leben sollte.

"Wir hatten nicht einmal Anspruch auf die Leistungen der Tafel", sagt Susanne W. Auch auf die Unterstützung des Jobcenters konnte Marco W. nicht zählen, offiziell war er ja beschäftigt. Nur dank Lebensmittelspenden der Wärmestube konnte die Familie wieder ihren Kühlschrank füllen, auch das Jugendamt half mit einer Geldspende. Den Schock, so plötzlich vor dem Nichts zu stehen, haben die Erwachsenen noch nicht so richtig überwunden. "Ich hätte nie gedacht, dass wir mal zu Bittstellern werden", sagt W., den die Erlebnisse psychisch sehr mitgenommen haben. "Wir waren noch nie in so einer Lage und schämen uns dafür."

Dabei ist diese Notsituation völlig unverschuldet, wie auch der Sozialdienst betont. Derzeit läuft zwar die Kündigung, die Familie hat dann wieder Anspruch auf Unterstützung. Doch das Loch in der Kasse, das in den vergangenen Wochen entstanden ist, kann sie aus eigener Kraft nicht füllen. Ausgaben für Telefon und Internet musste die Familie schuldig bleiben, zu allem Überfluss ging auch noch der Kühlschrank kaputt.

Zwar konnte eine Bekannte mit einem gebrauchten Gerät zum Freundschaftspreis helfen, doch das Geld dafür müssen Marco. und Susanne W. noch überweisen. Auch sonst stehen Ausgaben an, der Herd funktioniert nur noch eingeschränkt, die Betten der beiden sechs und neun Jahre alten Kinder fallen beinahe auseinander.

So gut es geht, versuchen die Eltern, ihre Sorgen von Sohn und Tochter fernzuhalten. "Doch natürlich bekommen sie mehr mit, als uns lieb ist", sagt Susanne W. Die beiden hätten den Eltern zuliebe sogar aufs Essen verzichten wollen, erzählt die 33-Jährige. "Das hat mir wirklich einen Stich versetzt." Deshalb hofft sie auch, dass sie den beiden wenigstens ein schönes Weihnachtsfest bescheren und ein paar Geschenke kaufen kann. Auch dabei will die Weihnachtsaktion helfen.

Die "Freude für alle"-Aktionskonten:



Sparkasse Nürnberg: DE63 7605 0101 0001 1011 11

Sparkasse Fürth: DE96 7625 0000 0000 2777 72

Sparkasse Erlangen: DE28 7635 0000 0000 0639 99

Postbank Nürnberg: DE83 7601 0085 0400 0948 54

Mit Überweisungsträgern unterstützen die Sparkassen im Großraum die Aktion.

