Fall 15: Feuer raubte alles - Suche nach einer neuen Bleibe

"Unser Haus steht in Flammen", sagte Manfred R. am Telefon zu seiner Frau - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Wohnungsnot macht Tausenden von Familien und Alleinstehenden in unserer Region schwer zu schaffen – aber selbst mit großzügigen Spenden lässt sie sich nicht einmal lindern. Dennoch greift die Weihnachtsaktion immer wieder einzelne Schicksalsfälle heraus, um Betroffene wenigstens punktuell zu unterstützen.

"Du musst jetzt ganz stark sein", sagte Manfred R. am Telefon zu seiner Frau. "Ich bin auf der Straße, unsere Lissy (ein Mischlingshund, d. Red.) auch. Aber unser Haus steht in Flammen." Das liegt jetzt drei Wochen zurück. Der 44-Jährige hatte das Haus zufällig verlassen, ehe der Alarm losging. Ein Glücksfall auch deshalb, weil er als Rollstuhlfahrer nicht so flink ist wie andere.

Das Feuer war aber nicht in seiner Wohnung im Erdgeschoss, sondern unterm Dach ausgebrochen, die genaue Ursache ließ sich offenbar nicht ermitteln. "In weniger als einer Viertelstunde war alles zerstört. Es war einfach furchtbar, das mitanzusehen", sagt der frühere Grafikdesigner. Mit seiner Familie habe er alles verloren. "Wir hatten erst vor Monaten das Wohnzimmer gründlich renoviert und einen Wintergarten angelegt – im Handumdrehen wurde beides zum Raub der Flammen, von den persönlichen Habseligkeiten gar nicht zu reden.

Seit 20 Jahren hatte die Familie in dem schon etwas älteren Häuschen im Landkreis Roth gewohnt, die Miete war vergleichsweise günstig. Darauf ist Manfred R. mit seiner Familie auch angewiesen. Denn er leidet unter krankhaft extremem Übergewicht mit allen möglichen Folgeschäden an Gelenken und Rückgrat und musste seine Berufstätigkeit deshalb vor ein paar Jahren aufgeben. Seither ist er Frührentner, bezieht eine schmale Erwerbsunfähigkeitsrente – und seine Frau Pflegegeld, weil sie ihn versorgt.

"Wenn wir nicht mit viel Glück doch noch eine Bleibe finden, droht uns bald obendrein noch Obdachlosigkeit", sagte R. gestern am Telefon vom Krankenbett aus. Am Wochenende hatte er einen Zusammenbruch erlitten, die Weihnachtsaktion erreichte ihn gestern im Krankenhaus. Ansonsten ist er mit seiner Frau und einem Sohn derzeit noch in einem Hotel untergebracht, aber die Brandversicherung übernimmt die Kosten dafür nur noch bis Mitte Dezember.

Dabei engagiert sich R. mit einer Gruppe seit ein paar Jahren selbst für Notleidende: Jeden dritten Samstag im Monat verteilen die Mitglieder Kleider und Lebensmittel an Bedürftige. Bis zur Weihnachtsfeier am nächsten Samstag will R. unbedingt wieder auf die Beine kommen.

Die "Freude für alle"-Aktionskonten:



Sparkasse Nürnberg: DE63 7605 0101 0001 1011 11

Sparkasse Fürth: DE96 7625 0000 0000 2777 72

Sparkasse Erlangen: DE28 7635 0000 0000 0639 99

Postbank Nürnberg: DE83 7601 0085 0400 0948 54

Mit Überweisungsträgern unterstützen die Sparkassen im Großraum die Aktion.

Wolfgang Heilig-Achneck