Fall 16: Nach Beziehungsdrama - Angst ist täglicher Begleiter

Um Kinder vor zudringlichem Ex-Partner zu schützen, gab eine junge Mutter sogar ihre Beschäftigung auf - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - War es die tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit? Die vage, aber unstillbare Hoffnung darauf, dass für die Kinder auch ein (neuer) Vater da ist? Oder waren die Hormone schuld? Schwer verständlich, warum sich Veronika L. (Name geändert) auf einen Partner einließ, der vor allem seine Sucht befriedigen wollte. Und auch die Trennung einfach nicht akzeptieren will.

Für eine junge Fürtherin ist eine solche Szene – hier ohne Bezug zum konkreten Fall in einer anderen Stadt – alles andere als harmlos: Weil ihr Ex-Partner gerne eine Runde mit dem Motorrad um ihr Anwesen dreht, fühlt sie sich permanent verfolgt und bedroht. © Schmidt/dpa



Immer wenn ein Motorradfahrer vor dem Altbau seine Maschine aufheulen lässt, beschleicht Veronika L. ein merkliches Zittern. "Er schon wieder", denkt sie sich dann und versucht, sich in ihrem Alltag nicht beirren zu lassen. "Aber meine Kinder lasse ich nicht mehr allein auf die Straße", fügt sie noch hinzu. Aus Sorge, ihr unberechenbarer Ex-Freund könne sich womöglich an den Kindern vergreifen, um die Mutter in Panik zu versetzen. Denn die hatte ihn im Sommer endgültig vor die Tür gesetzt.

"In den ersten Monaten war ja alles gut gewesen", sagt die Frau Mitte 30 im Rückblick. Aber die Idylle trog. Als der Freund seinen Job verlor und sich hemmungslos dem Alkohol hingab, wurde es bald richtig übel. Auch illegale Drogen kamen ins Spiel. Weil er immer in Geldnot war und die Raten für sein Motorrad abstottern musste, plünderte er nicht nur ihr Konto, sondern auch das der Kinder. Eines hatte sich – auch durch kleine Jobs – mühsam Geld für eine seit langem ersehnte Spielekonsole zusammengespart.

Vor allem aber hatte sich der frühere Gartenbauer nicht mehr unter Kontrolle: Mehrfach rastete er in ihrer Wohnung aus und wurde gewalttätig – ein traumatisches Erlebnis auch für die Kinder. Doch statt umgehend die Polizei zu rufen, ließ sich die Frau immer wieder durch einen gespielten Sinneswandel besänftigen, durch gestammelte Entschuldigungen und Versprechen, sich Hilfe von einem Therapeuten zu holen.

Bis zum entscheidenden Bruch – den der Mann allerdings offenbar nicht recht wahrhaben will. Deshalb hat sich die Situation für die Mutter keineswegs entspannt. Trotz klarer Verbote tauchte der Ex-Partner mehrfach vor der Wohnung auf. Um ihre Kinder zu beschützen, entschloss sich die Mutter im Einvernehmen mit ihrem Arbeitgeber und auch in Absprache mit der Arbeitsagentur, ihre Arbeit in einem Dienstleistungsberuf vorübergehend aufzugeben. Dass der "Ex" das üble Spiel schon zum wiederholten Mal treibt, hat sie in der Zwischenzeit auch herausgefunden. Weil sie unterdessen mit Zahlungen in Verzug geriet, drohte ihr sogar der Verlust der Wohnung. Um ein Haar wäre sie mit den Kindern obdachlos geworden.

Die Weihnachtsaktion konnte das Schlimmste abwenden. Aber Veronika L. – deren Schicksal hier auch stellvertretend für andere vorgestellt wird – bleibt mit ihren Kindern weiter auf Unterstützung angewiesen.

Die "Freude für alle"-Aktionskonten:



Sparkasse Nürnberg: DE63 7605 0101 0001 1011 11

Sparkasse Fürth: DE96 7625 0000 0000 2777 72

Sparkasse Erlangen: DE28 7635 0000 0000 0639 99

Postbank Nürnberg: DE83 7601 0085 0400 0948 54

Mit Überweisungsträgern unterstützen die Sparkassen im Großraum die Aktion.

woh