Fall 18: Mit zwei Krücken auf den Roten Platz?

Trotz schwerer Gehbehinderung droht einer Rentnerin die Ausweisung - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Mit Spenden lassen sich viele Probleme von Menschen in Not wenigstens lindern. Aber nicht nur Armut treibt manche in die Verzweiflung. Die Sorge um die nackte Existenz können auch Behörden schüren, wie das Ausländeramt. Mit entsprechenden Schicksalen sieht sich auch die Weihnachtsaktion konfrontiert – und will das, trotz aller Kontroversen, nicht ausblenden.

Sie hat sich daran gewöhnt - und doch ist jeder Weg mit Schmerzen verbunden: Tamara T. mit ihren beiden Beinprothesen. © Heilig-Achneck



Sie hat sich daran gewöhnt - und doch ist jeder Weg mit Schmerzen verbunden: Tamara T. mit ihren beiden Beinprothesen. Foto: Heilig-Achneck



Geht es an, dass eine 70-jährige Frau mit schwerer Behinderung demnächst am Moskauer Flughafen strandet – ohne Geld, ohne Adresse, ohne Verwandte und vor allem ohne die geringste Perspektive? Von einer Wohnung und der Krankenversicherung ganz zu schweigen.

Genau das aber droht Tamara T. und ihrem Sohn, der sie pflegt: Die Ausländerbehörden des Freistaats und der Stadt haben schon viele Hebel in Bewegung gesetzt, um ihre Rückkehr in ihre frühere Heimat zu erzwingen. Allein aus medizinischen Gründen könnten einsichtige Ärzte dem noch einen Riegel vorschieben.

Dabei ist es ein Jammer, dass überhaupt teure Gutachter bemüht werden müssen, um mögliche Gefahren für Leib und Leben zu beschreiben – denn die Bedürftigkeit kann jeder Laie erkennen. Dazu kommen grundsätzliche Fragen: Seit sie vom russischen Staat vor vielen Jahren ausgebürgert wurde, war sie staatenlos. Und was ist überhaupt ihre Heimat? Ursprünglich stammt die Frau aus Karaganda im heute unabhängigen Kasachstan. Als sie dort aufwuchs, war das Land noch ein Teil der Sowjetunion. Erst später lebte sie in Karelien im Nordwesten des riesigen Reiches und damit im eigentlichen Russland.

Aber Prüfungen möglicher Verwandtschaftsbeziehungen zu deutschen und jüdischen Vorfahren sind offenbar im Sande verlaufen. Fest steht dagegen, was ihr als junge Frau widerfahren ist: Damals arbeitete sie als Zugschaffnerin bei der Staatsbahn – und geriet, weil sie geschubst wurde, unter einen Regionalzug. Ein Bein wurde oberhalb des Knies sofort abgetrennt, auch der zweite Oberschenkel musste später wegen Entzündungen amputiert werden. Seit Jahrzehnten ist Tamara T. deshalb auf Prothesen angewiesen. Zu den Schmerzen und Beschwernissen kamen mit fortschreitendem Alter noch weitere Krankheiten hinzu – samt einer tiefen Depression. Dass sie hierzulande nicht mal mehr geduldet sein soll, liegt wohl auch daran, dass ihr, ehe sie vor bald fünf Jahren nach Deutschland kam, schon andere Länder die kalte Schulter gezeigt hatten.

Längst füllt ihr Fall dicke Aktenordner und kann schon deshalb hier nur grob skizziert werden. "Freude für alle" greift ihn vor allem als Beispiel für Hilfsbedürftige auf, die auch in unserer Region – unabhängig von allen Rechtsfragen – ohne Absicherung durch eine Krankenkasse auskommen müssen.

Die "Freude für alle"-Aktionskonten:



Sparkasse Nürnberg: DE63 7605 0101 0001 1011 11

Sparkasse Fürth: DE96 7625 0000 0000 2777 72

Sparkasse Erlangen: DE28 7635 0000 0000 0639 99

Postbank Nürnberg: DE83 7601 0085 0400 0948 54

Mit Überweisungsträgern unterstützen die Sparkassen im Großraum die Aktion.

Wolfgang Heilig-Achneck