Fall 18: Spülen in der Wanne

NÜRNBERG - Eigentlich sollten die beiden längst verheiratet sein. Doch dann machten Ganoven dem Paar einen Strich durch die Rechnung: Noch ehe sie sich auf dem Standesamt das Jawort geben konnten, wurden den beiden die Eheringe gestohlen, für die sie lange eisern gespart hatten. Für neue Ringe hat es bisher nicht gereicht.

Torsten L. und Sigrun D. (Namen geändert) sind zwei, die sich in der Not gefunden haben - in der Cafeteria eines Krankenhauses. "Ich bin beinahe buchstäblich über ihn gestolpert, wie in einem Slapstickfilm", sagt die gebürtige Erlangerin. Er war als Patient in einer Klinik der Hugenottenstadt, sie besuchte regelmäßig eine Bekannte, hatte selbst aber ebenfalls bereits eine längere Behandlung in einer psychiatrischen Einrichtung hinter sich. "Und ich habe mich Knall auf Fall verliebt", sagt sie - trotz seiner für manche vielleicht sogar abschreckenden Vergangenheit.

Geglückter Entzug

Denn Torsten L., heute Ende 30, war schon als Jugendlicher auf die schiefe Bahn geraten: mit Alkohol, dann harten Drogen und allen üblen Folgen und Begleiterscheinungen. Am Ende war es ein Richter, der ihm eine letzte Chance gab: Therapie mit langer Bewährung - oder Haft. Im Rückblick ist Torsten L. froh, dass er sich für die Klinik entschieden hat - so hart der Entzug auch war. Aber in die Öffentlichkeit, unter Leute, wagt er sich bis heute kaum, wohl aus Angst, doch rückfällig zu werden.

Auch Sigrun D. hat ihr Päckchen zu tragen: In eine tiefe Existenzkrise hatte sie vor allem der Verlust ihrer Mutter gestürzt. Die war nach einem Herzinfarkt jahrelang auf einer Wachkoma-Station gelegen und gepflegt worden. "Und da habe ich sie bis zum bitteren Ende fast täglich besucht", erzählt die Tochter, die damals eine Ausbildung als Krankenschwester absolvierte. Die Trauer stürzte sie in einen Abgrund: "Bei meinen Autofahrten durch den Wald dachte ich immer häufiger daran, einfach mal gegen einen Baum zu steuern", erzählt sie - so landete sie in einer Fachklinik.

Kaum das Nötigste

Inzwischen sind sich die beiden gegenseitig zu echten Stützen geworden. Aber ihre Chancen auf eine Rückkehr ins Berufsleben sind minimal, die Ausstattung ihrer Wohnung erschreckend dürftig: Die Möbel haben sich die beiden vom Sperrmüll organisiert; und weil die Spüle kaputt ist, müssen sie sogar das Geschirr in der Badewanne reinigen. Zum Heizen schüren sie einen Holzofen. Als vor ein paar Wochen die allerletzten Vorräte erschöpft waren, klingelten sie bei einem Pfarrer und baten um eine milde Gabe.

Der schickte sie zur Sozialberatung der Diakonie im zuständigen Landkreis. Seither bemüht sich eine Sozialpädagogin darum, ihnen aus der gröbsten Not herauszuhelfen. Und lieh den beiden 20 Euro, damit sie, wenn einmal Besuch kommt, wenigstens einen Kaffee anbieten können.

