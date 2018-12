Fall 25: Ein folgenreicher Unfall

Sturz wirkt auch Jahrzehnte später nach - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Manchmal bleibt ein Unfall nicht ohne Folgen. Mehr noch: Manchmal katapultieren die Spätfolgen die Betroffenen erst viele Jahre später ins gesundheitliche und damit auch finanzielle Abseits.

Beinahe schien es so, als ob es mit der Operation und der darauf folgenden Genesung getan gewesen wäre. Als Luigi A. (Name geändert) Mitte der 70er Jahre bei der Arbeit als Schweißer von der Leiter stürzte, zog er sich massive Kopfverletzungen zu und musste sich einer komplizierten Gehirnoperation unterziehen.

Dennoch erholte sich der gebürtige Italiener, arbeitete weiter und machte sich schließlich mit einem Restaurant selbstständig. Die Geschäfte gingen gut, doch Anfang 2000 holte ihn der Unfall wieder ein. Er bekam plötzlich immer wieder Krampf- und Ohnmachtsanfälle. Inzwischen sind auch der rechte Arm und das rechte Bein dauerhaft beeinträchtigt. "An manchen Tagen spüre ich den Arm gar nicht", sagt der heute 59-Jährige.

An Arbeit ist bereits seit über zehn Jahren nicht mehr zu denken. Seine gesamte Altersabsicherung ist in den vergangenen Jahren in seinen Lebensunterhalt geflossen und längst aufgebraucht. Heute lebt er von Hartz IV und damit von 416 Euro im Monat — das muss für Essen, Kleidung, Strom und die Fahrkarte, um zu seiner Tochter zu kommen, genügen. Entsprechend bescheiden ist die saubere Einzimmerwohnung, in der er ein zurückgezogenes Leben führt.

Er klagt nicht, auch wenn der Wunsch, mal wieder die Familie in Süditalien zu sehen, sich nicht erfüllen lässt. Er schränkt sich ein

und kommt über die Runden, doch zusätzliche Kosten bringen sein fragiles Finanzmodell sofort zum Einstürzen.

Nun machen ihm aber nicht nur Arm und Bein Probleme. Inzwischen hat er massive Schwierigkeiten mit seinen Zähnen: Schon heute hat er im Ober- und Unterkiefer eine Prothese, doch aufgrund von Knochenabbau hält nun die Unterkieferprothese nicht mehr. Er kann kaum noch kauen und da die Prothese sehr locker ist, wirkt sich das auch aufs Sprechen aus. Die Scham darüber ist groß, weshalb er inzwischen kaum noch unter Leute geht und den Kontakt zu anderen Menschen meidet.

Helfen könnten in dieser Situation Implantate. Doch da er aufgrund seiner ehemaligen Selbstständigkeit bis heute in der privaten Krankenversicherung gebunden ist und dort nur den Basistarif hat, werden lediglich 355 Euro der gut 5700 Euro teuren Behandlung übernommen. Ein paar bescheidene Ersparnisse hat Luigi A. zwar, aber diese reichen bei weitem nicht aus, um die Behandlung zu bezahlen.

Die Weihnachtsaktion möchte den 59-Jährigen unterstützen, der bis zu seiner Erkrankung stets für sich selbst aufkam und wegen eines Unfalls unverschuldet in Not geraten ist. Daher bitten wir um Spenden, damit sich Luigi A. der notwendigen Behandlung unterziehen kann.

Die "Freude für alle"-Aktionskonten:



Sparkasse Nürnberg: DE63 7605 0101 0001 1011 11

Sparkasse Fürth: DE96 7625 0000 0000 2777 72

Sparkasse Erlangen: DE28 7635 0000 0000 0639 99

Postbank Nürnberg: DE83 7601 0085 0400 0948 54

Mit Überweisungsträgern unterstützen die Sparkassen im Großraum die Aktion.

Irini Paul NN-Lokales E-Mail