Fall 29: Ein neues Zuhause für die junge Sophie

NÜRNBERG - Ihr Schicksal bewegte und bewegt eine ganze Schule - und viele Menschen darüber hinaus: Seit bald einem Jahr wird eine inzwischen 16-Jährige aus Röthenbach/Pegnitz in einer speziellen Reha-Klinik behandelt. Sie hatte das örtliche Gymnasium besucht. Erst vor ein paar Wochen gab die Band der Musikfreunde Lauf (MFL) ein Benefizkonzert zur Unterstützung der Familie.

Benefiz-Konzert zum Advent für Sophie: In der letzten Novemberwoche spielten die Musikfreunde Lauf im Geschwister-Scholl-Gymnasium Röthenbach für die Mitschülerin und ihre Familie – und erzielten einen Erlös von fast 1100 Euro. © Foto: Brigitte Weinberg/oh



In der kommenden Woche jährt sich der schwarze Tag für die Familie K. zum ersten Mal: Sophie wollte sich auf den Weg zum Weihnachtskonzert ihrer Schule machen – sie hatte dort auch schon jahrelang im Chor mitgesungen und sich in anderen Projekten engagiert. Aber plötzlich setzten an jenem Nachmittag üble Kopfschmerzen ein, so stark, dass sogar Tränen flossen. Die Mutter fackelte nicht lange und fuhr mit der Tochter ins Krankenhaus. Schon auf dem Weg dorthin konnte ihre Tochter nicht mehr richtig sprechen, dann erlitt sie einen Zusammenbruch. Die Diagnose wenig später: eine schwere Gehirnblutung.

Die Familie war gewarnt, zumindest ein bisschen. Denn über ominöse Kopfschmerzen hatte das Mädchen zuvor schon gelegentlich geklagt. Sollte sich jetzt rächen, dass alle möglichen früheren Untersuchungen kein schlüssiges Ergebnis gebracht hatten? Hätte sich womöglich die akute Zuspitzung vermeiden lassen?

Karten für Robbie Williams-Konzert

Tatsächlich ist ein sich anbahnendes Aneurysma offenbar schwer auszumachen. Aber noch bei der Notfallbehandlung soll, so behauptet jedenfalls der Vater, einiges schiefgegangen sein. Dem nachzugehen, fehlt es der Familie freilich an Kraft wie Geld.

Für die Therapie nach der Erstversorgung standen dann zwei Einrichtungen zur Wahl, berichtet der Vater weiter. Die Entscheidung fiel auf eine Reha-Klinik in der Nähe von Dresden – weil dort auch für die Mutter und das Geschwisterkind gesorgt war. Dort hat kürzlich auch die Sächsische Zeitung über die Behandlung der jungen Patientin aus Franken berichtet – nicht zuletzt, weil ihr dort zur Aufmunterung Robbie- Williams-Karten für ein Konzert in Elbflorenz geschenkt wurden. Stücke von dem Star hatte Sophie wohl selbst schon auf dem Klavier gespielt.

Allerdings ist die Familie nun seit vielen Monaten zu einer Art Doppelleben gezwungen: Während Mutter und Kinder seit Monaten und sicher bis weit nach Weihnachten ihre Tage in der Klinik in Sachsen verbringen, geht der Vater zu Hause seiner Arbeit nach – und sucht, inzwischen bereits mehr oder weniger verzweifelt, eine neue, barrierefreie Bleibe. Kurios: Die meisten Absagen hat er nicht etwa, wie sonst so oft, wegen der Kinder erhalten, sondern wegen Stella und Sissi, den beiden Haustieren.

Die Tiere aber soll die Familie auf keinen Fall abgeben, hat Sophie schon klargemacht. Lieber akzeptiert sie die Aufnahme in einem Wohnheim. Zur Unterstützung der Familie haben inzwischen bereits zwei Mal die Big-Band-Mitglieder der Musikfreunde Lauf aufgespielt – einmal in der Schule und dann am Abend des 1. Advent beim "Glühweinswing" im Hof von Andrea und Stefan Albert in Laufamholz. Bereits zum wiederholten Mal engagiert sich der Zahnarzt für die Weihnachtsaktion, diesmal bat er Nachbarn, Gäste und andere Besucher für Sophie um Spenden und stockte alle Einlagen am Ende auf 2000 Euro auf.

