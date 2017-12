Fall 34: Netzhautleiden führte zur Erblindung

Wenn es selbst am helllichten Tag nur noch dunkel vor den Augen ist - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - "Wenn ich ins Bett gehe, ist es finster, und wenn ich morgens aufstehe, ebenso", sagt Karla T. (Name geändert). Und das bezieht sich nicht etwa auf die in diesen Tagen besonders lange Dunkelheit. Auch noch so viel Lichter und Lampen helfen nichts. Denn vor ein paar Monaten hat die 46-Jährige endgültig den letzten, bescheidenen Rest ihrer Sehkraft eingebüßt.

Seither tappt sie mehr oder weniger hilflos durch ihre Wohnung, traut sich nicht mehr, den Herd einzuschalten oder mit anderen Geräten zu hantieren – und muss sich vom Handy sagen lassen, wenn es Zeit zum Schlafen ist.

Es ist der traurige Schlusspunkt einer Leidensgeschichte, die schon in ihrer Jugendzeit begonnen hatte. Damals war ihr linkes Auge erblindet, anschließend aber blieb ihr eine weitere Verschlechterung zunächst über längere Zeit erspart. Bis das linke Auge wegen unerträglicher Schmerzen entfernt und durch ein künstliches ersetzt werden musste. Und es sollte nicht mehr lange dauern, bis sich auch am rechten Auge bedrohliche Veränderungen einstellten: In der Netzhaut bildeten sich neue Blutgefäße, trotz intensiver Behandlungen kam es zu Blutungen ins Augeninnere – und am Ende zu einer Netzhautablösung. Doch trotz dreier Operationen war nichts mehr zu retten. "Ich wusste, dass es irgendwann so kommen würde", sagt Karla T. Aber dass es so bald so weit sein würde, hat sie dann doch kalt erwischt.

Nicht zu denken ist natürlich auch an eine Rückkehr in ihre Firma, einen Textilbetrieb. Stattdessen steht der Alleinerziehenden, die nun auch eine "Durststrecke" bis zur Bewilligung von Blindengeld zu überstehen hat, eine lange Phase der Neuorientierung und Umschulung ins Haus. Zum Glück steht ihr vorübergehend noch ihre Mutter zur Seite; auf längere Sicht aber kommt eine große Verantwortung auf ihren kleinen Sohn im Grundschulalter zu, der seine Mutter bei vielen Gelegenheiten wird begleiten und unterstützen müssen.

"Freude für alle" setzt an zum Endspurt: Noch drei Tage lang bittet die Weihnachtsaktion mit der beispielhaften Schilderung von einzelnen Schicksalen um Unterstützung für Hilfsbedürftige in unserer Region. Unsere Spendenkonten:

Sparkasse Nürnberg: DE63 7605 0101 0001 1011 11

Sparkasse Fürth: DE96 7625 0000 0000 2777 72

Sparkasse Erlangen: DE28 7635 0000 0000 0639 99

Postbank Nürnberg: DE83 7601 0085 0400 0948 54.

woh