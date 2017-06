Fall Asef N: Regierungspräsident widerspricht Anwalt

NÜRNBERG - Die missglückte Abschiebung des jungen Afghanen Asef N. sorgt weiterhin für Diskussionen. Nachdem der Anwalt des 20-Jährigen der Regierung von Mittelfranken Falschinformationen vorgeworfen hatte, gibt die Regierung diesen Vorwurf nun postwendend zurück.

Keine Abschiebehaft: Der 20-jährige Afghane Asef N. (r.) steht mit drei Unterstützern auf dem Hinterhof des Amtsgerichts in Nürnberg. © Roland Beck (dpa)



Asef N. habe in der Vergangenheit wiederholt vergeblich beim afghanischen Generalkonsulat in München vorgesprochen, um einen Pass zu bekommen, hatte Michael Brenner konstatiert, der Anwalt des 20-Jährigen. Zudem verfüge der Afghane über eine Ausbildungserlaubnis der Regierung von Mittelfranken aus dem Jahr 2015, das ihm seine Kooperation mit den Behörden in Sachen Identitätsfeststellung und Beibringung von Dokumenten bestätige.

Dem widerspricht Regierungspräsident Thomas Bauer entschieden. Tatsächlich habe Asef N. mehrere Termine beim afghanischen Generalkonsulat in München ungenutzt verstreichen lassen, sagte Bauer am Montag gegenüber der Nürnberger Zeitung. Am 3. März 2016 schließlich sei er endlich dort vorstellig geworden. Im Verlauf des Gesprächs mit der zuständigen Konsulatsmitarbeiterin habe Asef N. ausdrücklich mitgeteilt, er wolle keinen Reisepass, da er Deutschland nicht verlassen wolle.

Die fragliche Ausbildungserlaubnis erteilte nicht die Regierung von Mittelfranken, so Bauer weiter, sondern die Stadt Nürnberg am 26. Mai 2015. Das afghanische Generalkonsulat habe die Stadt über das genannte Reisepass-Gespräch des 20-Jährigen informiert. Daraufhin habe die Stadt die Ausbildungserlaubnis für Asef N. am

9. März 2016 widerrufen, weil der 20-Jährige seine Mitwirkungspflicht verletzt habe.

Vor diesem Hintergrund ist die Ablehnung eines Bleiberechts für Asef N. durch die Regierung von Mittelfranken zu sehen. Wie berichtet, hatte der 20-Jährige Mitte April dieses Jahres einen Aufenthaltstitel nach Paragraf 25a des Aufenthaltsgesetzes beantragt. Die Behörde lehnte dies ab, es lägen keine Gründe für seine Duldung in Deutschland vor.

Den Bescheid vom 23. Mai stellte die Regierung dem 20-Jährigen allerdings zunächst nicht zu. Vielmehr ließ sie den jungen Mann am 31. Mai aus seinem Klassenzimmer der Berufsschule B 11 holen, um ihn abschieben zu lassen. Mitschüler protestierten dagegen, die Situation am Berliner Platz eskalierte, es kam zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Aktivisten, die aus der autonomen Szene stammten.

