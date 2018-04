Fall Asef N.: Weiterer Demonstrant in Nürnberg vor Gericht

NÜRNBERG - Im Mai 2017 geriet Nürnberg bundesweit in den Schlagzeilen: Eine Demonstration gegen die geplante Abschiebung eines Berufsschülers am Berliner Platz eskalierte. Auch zehn Monate sorgt der Fall noch für Aufregung. Am Mittwochnachmittag wird vor dem Amtsgericht gegen einen Kundgebungsteilnehmer verhandelt, der die Polizei mit seinem Fahrrad behindert haben soll.

Was nur ein Routineeinsatz werden sollte, endete mit Sitz-Blockaden und handfesten Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Gegnern der geplanten Abschiebung. Foto: Michael Matejka



Als die Polizei am 31. Mai 2017 den jungen Afghanen Asef N. aus dem Berufsschulunterricht am Berliner Platz holte, kam es zu Protestaktionen. Aus einer anfänglichen Sitzblockade von Mitschülern entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung mit der Polizei. Diese setzte Schlagstöcke und Pfefferspray gegen die Demonstranten ein. Die Behörden machten Linksautonome für die Eskalation verantwortlich.

Gegen zahlreiche Teilnehmer der Demonstration, aber auch gegen Polizisten wurde ermittelt. Die Verfahren gegen die Beamten wurden nach Aussage einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft mittlerweile eingestellt. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen habe ergeben, dass Straftaten nicht vorlagen, so die Behördensprecherin.

Ein Demo-Teilnehmer wurde bereits im Oktober 2017 zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Der Mann saß zuvor fünf Monate in Untersuchungshaft. Derzeit gibt es laut Staatsanwaltschaft keine weiteren Beschuldigten, die inhaftiert sind. Auch gegen Asef. N. selbst läuft ein Verfahren. Der Prozess soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 vor dem Jugendgericht beginnen.

Aktuell steht ein 1985 geborener Mann vor Gericht: Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wirft ihm einen tätlichen Angriff auf die Polizisten, versuchte Gefangenenbefreiung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Zum Verhängnis könnte dem Angeklagten eine Gesetzesänderung werden, die nur einen Tag vor der Demo in Kraft trat: Der Paragraf 114 des Strafgesetzbuches sieht beim einem tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte eine Mindeststrafe von drei Monaten vor.

Die Justiz hat enorme Sicherheitsvorkehrungen für den Prozess, der am Mittwoch um 14 Uhr vor dem Nürnberger Amtsgericht beginnt, angekündigt.

