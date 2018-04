Falsch geparkter Anhänger behindert Radler in Eibach

16. April

NÜRNBERG-EIBACH - Ein falsch geparkter Anhänger ist in der Eibacher Hauptstraße zur Gefahr für Radfahrer geworden. Die Polizei sucht noch nach Zeugen.

Der Pkw-Anhänger stand laut Polizeibericht seit dem 16. April in der Eibacher Hauptstraße 125 (stadtauswärts kurz vor dem "Arotel"). Unbekannte müssen ihn so verschoben haben, dass die Deichsel weit in den Radweg hineinragte und vorbeifahrende Radler behinderte.

Die Verkehrspolizei, die den Anhänger mittlerweile vom Weg entfernen ließ, sucht nun Radfahrer oder andere Zeugen, die dadurch behindert wurden. Möglicherweise sei es zu mehr gefährlichen Situationen gekommen als gedacht. Mitteilungen an Tel. 65 83 15 30.

