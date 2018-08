Falsche Polizeibeamte in Nürnberg festgenommen

Rentner wurde bestohlen - Ihm fehlte Bargeld und Schmuck

NÜRNBERG - Erneut haben falsche Polizeibeamte einen Rentner um Geld und Schmuck gebracht. Diesmal kamen die mutmaßlichen Täter aber nicht weit – Zivilkräfte nahmen sie kurz nach der Tat am Donnerstag fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

Gegen 11 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür des 83-Jährigen am Hummelsteiner Weg und gab sich als Polizeibeamter aus. Der gutgläubige Rentner ließ ihn ein und zeigte dem unbekannten Besucher sogar noch seine Wertgegenstände. Später stellte der 83-Jährige fest, dass ihm Bargeld und Schmuck für rund 1000 Euro entwendet worden waren. Er wandte sich an die Polizei.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung durch den Rentner sowie weiterer Erkenntnisse ergaben sich Hinweise auf zwei mögliche Tatverdächtige. Wenig später konnten Zivilbeamten den mutmaßlichen Täter (51) und dessen Komplizin (62) festnehmen. Die Kripo prüft derzeit, ob die beiden für weitere ähnliche Taten in Frage kommen. Ein Ermittlungsrichter soll über die Haftfrage entscheiden.

