Familie mit zehn Kindern sucht Wohnung in Nürnberg

Fünf- oder Sechs-Zimmer-Unterkünfte sind äußerst selten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Rund 8500 Haushalte sind derzeit in Nürnberg beim Sozialamt als wohnungssuchend registriert. Aber ein Fall scheint alle Dimensionen zu sprengen: Bis Ende Juni benötigt eine Familie mit zehn Kindern eine neue Bleibe. Am ehesten würde sich ein altes Häuschen eignen.

Der Wohnungsmarkt in Nürnberg ist ohnehin schon angespannt, für eine Familie mit zehn Kindern ist die Suche nach einer Unterkunft aber besonders schwer. © dpa



Wie viele Wohnungen er mit seiner Frau schon besichtigt hat, weiß Roman W. (Name geändert) längst nicht mehr, etwas anderes als eine Absage hat das Paar noch nie erhalten. Mit ihren zehn Kindern im Alter von ein paar Monaten bis zu 13 Jahren müssen sich die Eheleute bisher mit einer Drei-Zimmer-Wohnung in Gostenhof begnügen.

Jetzt ist ihnen eine letzte Schonfrist eingeräumt worden, spätestens Ende Juni müssen sie ausgezogen sein. So wächst Tag für Tag die Verzweiflung – sowohl über die bisherige Enge wie über die schiere Aussichtslosigkeit bei der Suche nach einem neuen Domizil.

"Das ist sicher eine extremes Beispiel, aber auch kein Einzelfall", meint Frank Schmidt vom Allgemeinen Dienst (ASD) beim Jugendamt. Auf gut ein Dutzend schätzt er die Zahl von Familien mit mehr als sieben Kindern im Stadtgebiet, die dem ASD bekannt sind. Als besondere Gruppe werden sie aber nicht erfasst; je nach Bedarf und Umständen steht die Palette an Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung – nur bei der Beschaffung von Wohnraum ist auch der ASD schnell mit seinem Latein am Ende.

Die Familie von Roman W. mit Wurzeln in Rumänien war viele Jahre in Spanien ansässig. Bis vor fünf Jahren hatte er dort gut Arbeit gefunden. Doch als die Wirtschaftskrise das Land in die Knie zwang, war es aus – und die Familie entschloss sich, ihr Glück in Deutschland zu probieren. Mit sieben Kindern, die in Spanien zur Welt gekommen waren, traf sie in Nürnberg ein. Hier geht eines aufs Gymnasium, die anderen besuchen verschiedene Mittel- und Grundschulen sowie Kindertagesstätten. Auch hier ist es Roman W. gelungen, sich als Hausmeister, Gärtner und auf dem Bau zu verdingen. So könnte die Familie – auch dank Kindergeld – durchaus auch eine höhere Miete verkraften.

Hoffnung auf ein Haus

Nur: Fünf- oder Sechs-Zimmer-Wohnungen sind äußerst selten, wie auch Dieter Barth von der wbg bestätigt. "Für solche Familien bleibt eigentlich nur die Unterbringung in benachbarten Wohnungen – und die zu bekommen, ist noch schwerer", so Dieter Frank von der Wohnungsvermittlung. Bleibt am Ende nur die Hoffnung auf ein Häuschen. Gerne auch ein älteres, meint der Vater, Instandsetzungsarbeiten könnte er ja selbst übernehmen.

