Familienfeier eskaliert: Mann trifft Polizisten mit Faust

53-Jährigen zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt

NÜRNBERG - Bei Feierlichkeiten im Kreise der Familie können die Emotionen schon mal hochkochen. Das gilt insbesondere dann, wenn die Gäste etwas zu tief ins Glas geschaut haben. Im Oktober 2015 eskalierte eine feucht-fröhliche Geburtstagsfeier in einem Lokal am Hummelsteiner Weg. Nun gab es ein Nachspiel vor Gericht.

Die Frau Mama feierte ihren 80. Geburtstag, und ihre Söhne und weitere Gäste stießen darauf an. Als sich die Runde gegen Mitternacht auflöste, kam es vor der Gastwirtschaft in der Südstadt zu einer heftigen Rangelei zwischen mehreren Männern. Die Wirtsleute riefen die Polizei.

Ergebnis des Abends: Verletzte Partygäste, ein leicht verletzter Polizist und eine kaputte Polizeiuniform. Doch wer griff wen an? Und wer ist an allem schuld? Klaus H. (Name geändert), einer der Söhne des Geburtstagskindes, sieht überhaupt nicht ein, dass er als Gewalttäter bestraft werden soll. "Ich werde für was verknackt, für das ich gar nichts kann", schimpft der 53-Jährige. Vor einer Berufungsinstanz des Landgerichts Nürnberg-Fürth kämpft er gegen ein Urteil des Amtsgerichts aus dem August.

Damals wurde H. wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Zu Unrecht, wie er findet: "Die Aussagen wurden so verdreht, dass nichts mehr stimmt", sagt der 53-Jährige. Er meint, dass die Polizisten, die ihn belasten, ihn mit seinem – ebenfalls an der Schlägerei beteiligten – Bruder verwechselt haben.

Er sei lediglich bei einem Streit seines Bruders mit einem anderen Mann dazwischen gegangen. "Ich wurde gepackt und brutal zu Boden gebracht. Ein Polizist ist mit seinen Knien mit voller Wucht auf mich drauf. Ich habe geschrien vor Schmerzen", so H. Er habe sich vier Rippen gebrochen. Statt Hilfe zu bekommen, sei er aber von den Einsatzkräften als Simulant beschimpft worden, echauffiert sich der Mann.

Abzeichen und Knöpfe von Uniform gerissen

Dennoch: Nach einer Beweisaufnahme über zwei Verhandlungstage und der Anhörung zahlreicher Augenzeugen ist sich die Berufungskammer des Landgerichts unter Vorsitz von Richter Norbert Bayerlein sicher. Klaus H. hat einem Polizisten die Abzeichen und Knöpfe von der Jacke gerissen und einem anderen einen Schlag ins Gesicht verpasst. Die Strafe, die das Amtsgericht im Sommer verhängte, sei deshalb in Ordnung, so das Gericht, das die Berufung von Klaus H. verwarf.

Es gebe eindeutige Beweise. So hätten drei Polizisten den Faustschlag des 53-Jährigen ins Gesicht eines ihrer Kollegen gesehen, so Richter Bayerlein in seiner Begründung. Das Gericht bedaure die Verletzungen, die sich der 53-Jährige in der Nacht zugezogen habe, aber: "Das macht ihre eigenen Widerstandshandlungen nicht ungeschehen", erklärte Richter Bayerlein.

Ungeschickt sei das Verhalten des Angeklagten nach der Tat gewesen. Klaus H. hatte gegenüber der Boulevardpresse behauptet, von den Ordnungshütern mit einem Schlagstock verprügelt worden zu sein. "Das stimmt einfach nicht", so der Vorsitzende Richter.

Clara Grau