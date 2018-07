Familienministerin Giffey besucht Nürnberger Vorzeige-Kita

Politikerin kam mit Oberbürgermeister Maly und SPD-Spitzenkandidatin Kohnen - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - 5,5 Milliarden Euro nimmt der Bund für frühkindliche Förderung in die Hand – so viel wie noch nie eine Regierung zuvor. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) stattete jetzt einer Nürnberger Vorzeige-Kita einen Besuch ab.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat als Mutter eines Neunjährigen einen guten Draht zu Kindern. Foto: Giulia Iannicelli



Familienministerin Giffey nutzte ihren Bayern-Besuch, um sich vor Ort ein Bild zu machen, wie das Bundesprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" in Nürnberg umgesetzt wird. 14 Einrichtungen profitieren in der Stadt von diesem Fördertopf des Bundes, in ganz Deutschland sind es 150 Kitas. Die Stadt erhält hieraus pro Jahr 150.000 Euro, um Kindern den Weg in eine frühe Bildung zu ebnen.

170 Kinder zwischen zweieinhalb und elf Jahren besuchen die Einrichtung "Haus der Kinder" an der Gabelsbergerstraße gleich neben der Kopernikusschule – 50 den Kindergarten und 120 den Hort. So eine Politikerin ist da selten zu Gast. Mit der U-Bahn war sie aus der Innenstadt gekommen und dann hat sie auch noch den Bürgermeister mitgebracht. Ulrich Maly und Natascha Kohnen, Landesvorsitzende der Bayern-SPD, ließen es sich nicht nehmen, die Partikollegin zu begrüßen.

