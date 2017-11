Familienstreit eskaliert: Polizisten in Südstadt attackiert

Nürnberger Beamte nehmen zwei Menschen fest

NÜRNBERG - Ein Familienstreit ist am Mittwochabend in der Nürnberger Südstadt völlig außer Kontrolle geraten. Am Ende klickten gleich zwei Mal die Handschellen.

Mehrere Polizeistreifen rückten gegen 22.45 Uhr wegen eines Streits in der Schleidenstraße an. Als die Beamten eintrafen, griff sie eine 22-Jährige sofort verbal an. Kurze Zeit später versuchte die junge Frau sogar, die Polizisten zu schlagen und zu treten. Die Angriffe wehrten die Beamten allerdings ab und nahmen die 22-Jährige daraufhin fest.

Ein 18-Jähriger, der ebenfalls an dem Familienstreit beteiligt war, versuchte die Festnahme umgehend zu verhindern, indem er die Polizisten ebenfalls attackierte. Allerdings erfolglos. Die Polizisten nahmen auch ihn nach einem kurzen Handgemenge fest.

Gegen die zwei aggressiven Streithähne ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung. Verletzt wurde bei dem Streit und der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung niemand.

