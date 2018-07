Großes Polizeiaufgebot am Freitagabend in Nürnberg-Katzwang: In einem Hochhaus an der Hauptstraße war es zu einem Streit zwischen einem Mann und seiner Familie gekommen. Dabei soll er laut Polizei seine Frau geschlagen sowie seine Familie mit einer Schusswaffe bedroht haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten unter anderem auch mehrere Cannabis-Pflanzen. © NEWS5 / Friedrich