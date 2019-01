"Fantastisch": Teilnehmerrekord für Nürnberger Silvesterlauf

Angebot an unterschiedlichen Laufdistanzen als Erfolgsrezept - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - "Fantastisch. So viele Läufer hatten wir noch nie am Start", schwärmt Organisator Werner Bruns. Diesmal waren es beim Silvesterlauf Nürnberg über 1500 Finisher, die das Jahr sportlich ausklingen lassen wollten. Bei der Premiere rannten 2003 nicht einmal 200 Läufer zum Jahresende um den Kurs.

Großer Andrang herrschte bei der 16. Auflage des Nürnberger Silvesterlaufs rund um den Wöhrder See. © Michael Matejka



Großer Andrang herrschte bei der 16. Auflage des Nürnberger Silvesterlaufs rund um den Wöhrder See. Foto: Michael Matejka



Mittlerweile hat sich der Lauf zu einem regionalen Sportereignis entwickelt, das seinesgleichen sucht. Die Teilnehmer kommen nicht nur aus der Metropolregion, sondern schreiben sich schon im Herbst selbst aus dem Ausland ein, um an Silvester zehn Kilometer über zwei Runden um die neu angelegte Wasserwelt Wöhrder See zu laufen.

Am Start sind vom Laufanfänger, über Breiten- und Gesundheitssportler bis hin zu den Laufprofis alle vertreten, das macht auch den besonderen Reiz des Rennens am letzten Tag des Jahres aus. "Das ist unser Erfolgsrezept", sagt Lauftherapeut und Hawaii-Ironman-Finisher Bruns, der im Ziel noch immer staunte, wie schnell der Sieger Jamie Williamson von der LAC Quelle Fürth über die Ziellinie flog und auf seinem Schlussspurt buchstäblich in Läufer der zweiten Runde grätschte. Selbst ein Streckenposten ging dabei auf dem Asphalt kurz zu Boden, bevor der Sieger mit 30:34 Minuten das Ziel überquerte.

Bilderstrecke zum Thema Silvesterlauf in Nürnberg: Hunderte schwitzen zum Jahresende Es waren pure Emotionen: Bereits zum 16. Mal ging es beim Silvesterlauf in Nürnberg für hunderte Läufer zum Ende des Jahres rund um den Wöhrder See. Der Startschuss ertönte um Punkt 13 Uhr. Danach waren auf 10 Kilometer Ehrgeiz, Kondition und Beinarbeit gefragt. Hier kommen die schweißtreibenden Bilder.



Erst zwei Minuten später kamen Viktor Kuk (Braunschweig) und Christophe Krech (Schriesheim) an. Mit dem furiosen Schlussspurt des Siegers, der in der Altersklasse M 20 an den Start ging, hatten weder die Radbegleitung noch die unzähligen Fans und Hobbyläufer gerechnet. Passiert ist zum Glück nichts. Schließlich hatten Dutzende von Helfern des Vereins Team Klinikum seit Wochen ihr Augenmerk auf die Organisation gelegt.

Läufer lassen sich nicht vom Nieselregen stören

Bei den Frauen machte Lena Gottwald vom TSV Zirndorf mit einer Zeit von 37:13 Minuten das Rennen vor Verena Cerna (Ulm) mit 37:45 Minuten und Challenge-Roth-Lokalmatadorin Anja Berank aus Bamberg und ihrer Zeit von 37:59 Minuten. Die Bamberger Triathletin freute sich über die vielen Fans und lies sich vor dem Start von der Moderatorin auch nicht ihre Ziele für 2019 entlocken.

Die Mehrheit der vielen Starter, die sich seit Jahren traditionell zum inzwischen einzigen Silvesterlauf in der Region die Schuhe schnüren und diesmal bei dem grauseligen Nieselregen zumeist auch ein wärmendes Shirt oder eine Regenjacke überstreiften, ließ das Wetter nicht verwirren. "Der Lauf gehört für mich und meine Lauffreunde fest in den Kalender", hieß es oft. Ganz gleich, was Kondition und Laufvermögen signalisierten - es war wie beim Olympia: Hauptsache am Jahresende wieder mit dabei.

Silvesterlauf in Nürnberg: Hier gibt's alle Bilder!

So sahen das auch drei junge Frauen kurz nach dem Start. Denn kaum war die Laufgruppe unterwegs, signalisierte eine Sportuhr der Starterin, dass sie ihr Laufziel für 2018 erreicht hat.

"In diesem Sinne machen wir auch 2019 weiter", fand denn auch Bruns. Und Gerd Kolb vom Organisationsteam Team Klinikum Nürnberg pflichtete bei. "Wir hatten Meldezahlen wie noch nie". Selbst beim Hobbylauf über fünf Kilometer überquerten 399 Finisher die Ziellinie. Dagegen sei der Family&Friends-Lauf noch nicht so richtig wahrgenommen worden.

Den Männern der Freiwilligen Feuerwehr aus Heroldsberg war alle Statistik im Ziel dagegen egal. Die Feuerwehrmänner wurden lauthals empfangen. "2019 sind wir selbstverständlich wieder mit dabei", so die Gruppe am Ziel. Gestartet waren sie in kiloschwerer Feuerwehrmontur.

Bilderstrecke zum Thema Stolz, Spaß, Silvesterlauf: Bambinis sprinten ins neue Jahr Punkt 10.45 Uhr fiel an Silvester der Startschuss für die kleinen Sportler: Auf 400 Meter durfte sich der sportliche Nachwuchs beim Bambinilauf an der Wöhrder Wiese zum Ende des Jahres nochmal ordentlich verausgaben. Anfeuernde Eltern, stolze Gesichter: Die Emotionen und der Ehrgeiz waren groß, eine glorreiche Siegerehrung rundete dann das Ereignis ab.



Peter Ehler