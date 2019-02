Erst wenige Tage alt und schon haben sie ihren ersten großen Fototermin - die Babys, die im neuen Jahr in Nürnberg zur Welt gekommen sind. Ob mit dichtem Haar oder zerknautschtem Gesicht, die Bilder der kleinen Neu-Nürnberger sind einfach zum Dahinschmelzen.

Ob klassisch, mit Avocado oder feurigen Jalapeños: Der Burger-Trend geht wirklich an niemandem spurlos vorüber und so wächst auch Nürnbergs Burger-Landkarte immer weiter. Vom unscheinbaren Lokal an der Ecke zum amerikanischen Rockabilly-Laden ist alles dabei. Doch wo bekommt man denn eigentlich den besten Burger? Wir präsentieren: Unsere Lieblings-Burgerläden der Redaktion.