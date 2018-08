Fast schon Tradition: Gostenhofer feiern Straßenfest

Würstchengrill, Kuchen und drei Livebands: Am Samstag feiert die Volprechtstraße - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gostenhof feiert gerne. Das beweisen auch die Nachbarn in der Volprechtstraße, die am Samstag, 25. August, inzwischen zum dritten Mal zu einem Straßenfest einladen. Organisiert von einem Bio-Laden, einem Musikgeschäft — und einem Mops.

Gemütlich beisammen sein - inzwischen nicht mehr nur unter Nachbarn: Das ist das Volprechtstraßenfest.



Gemütlich beisammen sein - inzwischen nicht mehr nur unter Nachbarn: Das ist das Volprechtstraßenfest.



Der Mops hat Geburtstag - und die ganze Straße feiert mit. Seit fünf Jahren gibt es die Kneipe "Der Mops von Gostenhof" in der Volprechtstraße, seit drei Jahren nimmt das Lokal das zum Anlass, um mit der ganzen Nachbarschaft zu feiern. Dass das über die direkten Anwohner hinausgeht, hat man schon 2016 gesehen. 500 Menschen sind damals in den 200 Meter kurzen Straßenzug gepilgert.

"Diesmal wollen wir 1000 Besucher haben", sagt Flora Herrmann. Sie ist die Tochter von Anja Herrmann, die in der Volprechtstraße den Bio-Laden "Vollkern 36" führt - und zusammen mit dem Mops das Straßenfest vor drei Jahren initiiert hat. "Damals sind wir fünf Jahre alt geworden", erinnert sich Flora Herrmann. In diesem Jahr ist mit dem Secondhand-Laden "14,80" noch ein drittes Geschäft mit dabei.

Wie Gostenhof feiern kann, zeigen die Bilder von "Bierchen und Bühnchen":

Bilderstrecke zum Thema Bunte Sause: "Bierchen und Bühnchen"-Festival in Gostenhof Am Samstag stieg die dritte Runde des Gostenhofer Kneipenfestivals "Bierchen und Bühnchen". Zwanzig Locations waren bei der bunten Sause dabei, in den Cafés und Trinkhallen traten Songwriter und DJs vors Publikum.



"Heuer was Großes"

Aber es sind eben nicht nur die Ladenbetreiber, die hier anpacken, sondern auch die Nachbarn. "Wir sind eine echte Gemeinschaft, jeder hilft hier jedem - typisch Gostenhof", sagt Herrmann. Also organisieren beispielsweise die Anwohner ein Kuchenbuffet, während ein Stück weiter der Würstchengrill für Herzhaftes sorgt - und Geld für einen guten Zweck einnimmt. Denn was beim Grillgutverkauf rausspringt, landet bei der Seenotrettung, die im Mittelmeer um das Leben von Flüchtlingen kämpft.

Besonders viel Programm gibt's für die kleinen Gäste. © privat



Besonders viel Programm gibt's für die kleinen Gäste. Foto: privat



Inzwischen ist das Volprechtstraßenfest, das um 14 Uhr startet, in seiner dritten Auflage eine kleine Tradition, die unabhängig von Jubiläen gefeiert werden soll. Obwohl das Nachbarschaftsfest 2017 aufgrund des schlechten Wetters deutlich kleiner ausgefallen ist, auch weil drinnen gefeiert werden musste. "Heuer wollten wir also wieder was Großes machen", sagt Flora Herrmann.

Neben einem Bierstand der Brauerei Reh erwartet vor allem die jüngeren Gäste viel, von Kartoffeldruck über Kinderschminken bis zu Seifenblasen. Für Live-Musik sorgen auf der eigens installierten Bühne drei Bands, darunter der Akustikgitarren-Spieler Toby T mit seinem "folkigen Sound" - ein häufiger Gast in den Läden der Volprechtstraße.

Übersehen wird das Fest dort niemand, daran arbeiten Flora Herrmann und Co. fleißig. In den Bäumen hängen deshalb Pom Poms in Neonfarben und mitten in der Straße ein großer Flamingo. GoHo eben.

Bilderstrecke zum Thema Ein Viertel im Wandel: Gostenhof bevor es GoHo wurde Es ist noch gar nicht so lange her, da war das coole Szeneviertel Gostenhof nicht mehr als ein Dorf. Dann galt es lange als das "Glasscherbenviertel" Nürnbergs. Unsere Bildergalerie zeigt, wie es in Gostenhof aussah, bevor es hip wurde, dort zu wohnen.



Timo Schickler