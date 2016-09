Fast zwei Millionen Besucher auf Nürnberger Volksfest

NÜRNBERG - Strengeres Sicherheitskonzept, friedlicheres Herbstvolksfest: Rund 1,9 Millionen Besucher aus Nürnberg und der Metropolregion zählten die fast 170 Schausteller auf dem Volksfestplatz. Auch sonst waren sie rundum zufrieden.

Besonders bei Nacht macht das Nürnberger Volksfest richtig was her. © Roland Fengler



Am Sonntag zogen sie eine positive Bilanz der 17-tägigen Veranstaltung. Nach einem hitzebedingt etwas verhaltenen Beginn sei das Fest ab dem ersten Familientag gut in Schwung gekommen. "Die erste Hitzewelle dieses Jahres war natürlich für unser Fest nicht so toll, so dass wir etwas langsam angefangen haben. Besonders die Kindergeschäfte taten sich anfangs schwer, da die Besucher erst relativ spät auf den Platz kamen. Aber seit dem ersten Mittwoch lief es wirklich gut", sagte Lorenz Kalb, 1. Vorsitzender des Süddeutschen Schaustellerverbands.

Vor allem die Wochenenden seien stark besucht gewesen. Kalb: „Die Stimmung am Platz war fröhlich und friedlich. Spürbar war der Anstieg der Besucherzahlen besonders nach dem Nachlassen der großen Hitze und zu Monatsbeginn.“ Nach den Vorfällen in Würzburg, München und Ansbach hatten Schausteller und Sicherheitsbehörden das Konzept für das Herbstvolksfest noch einmal überarbeitet.

Auch Sanitätsdienste ziehen positive Bilanz

So standen an den Eingängen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die immer wieder einmal einen Blick in die Taschen und Rücksäcke warfen. Auch die Schausteller untereinander waren durch Funk verbunden, sollte sich etwas Auffälliges zutragen auf dem Platz am Dutzendteich. "Ohne Murren akzeptieren die Besucher die Taschenkontrollen an den Eingängen und auf dem Festplatz, das Sicherheitskonzept greift, die Menschen fühlten sich wohl", meinte Kalb.

Auch Volksfestwache und Sanitätsdienst zogen laut Schaustellerverband eine positive Bilanz. Die Polizei verbuchte den niedrigsten Stand an Zwischenfällen seit fünf Jahren, die Sanitäter hatten demnach ein noch ruhigeres Volksfest erlebt als die Jahre zuvor.

