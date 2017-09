Faszinierende Fassade: So schön sind die Humboldtsäle heute

Seit fünf Jahren befinden sich Wohnungen im denkmalgeschützten Gebäude - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Jahr 2010 fiel die Entscheidung: In den Humboldtsälen wird es nie wieder Veranstaltungen geben, der Umbau zu Eigentumswohungen und Arbeitsflächen ist inzwischen erfolgt. Jahrzehntelang hatten unter anderem die "Peterlesboum" für Lachstürme in dem 1912 errichteten Jugendstilbau gesorgt. Nun heißt es einmal mehr "Neues Leben in alten Hallen".

Bilderstrecke zum Thema Neues Leben in alten Hallen: Die Humboldtsäle Fasching, feiern, Party machen: Viele Jahrzehnte gab es dafür in Nürnberg ein Synonym: die alten Humboldtsäle. Das alles ist lange vorbei, seit fünf Jahren wird hier nur noch gearbeitet und gewohnt.



