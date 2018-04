Faustschlag und Pöbeleien: Mann wütet vor Nürnberger Discos

21-Jähriger war offenbar betrunken - Discobesuch endet mit drei Anzeigen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wütete ein 21-Jähriger in der Feiermeile in der Nürnberger Adlerstraße: In einer Diskothek beleidigte er die Sicherheitskräfte und schlug einen Mann mit der Faust. Auch am Einlass zum benachbarten Club konnte er seine Wut nicht zügeln.

Laut Angaben der Polizei pöbelte der junge Mann gegen 0.40 Uhr in einer Diskothek in der Adlerstraße einen Gast an. Sein Verhalten blieb nicht ohne Konsequenzen, denn die Sicherheitskräfte forderten den aggressiven Mann auf, die Diskothek zu verlassen. Doch so ein abruptes Ende hatte der sich für seine Nacht offenbar nicht vorgestellt: Der 21-Jährige beleidigte die Sicherheitskräfte und schlug dann noch einem 31-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.

Draußen angekommen, entschied er offenbar trotz des Ärgers, seine Partynacht noch ein wenig fortzusetzen. Er ging zur benachbarten Disco, doch hier verweigerte man ihm sofort den Zutritt. Wieder wurde der 21-Jährige aggressiv - er beleidigte und schubste die Sicherheitskräfte, die hier den Einlass regelten. Als schließlich eine alarmierte Polizeistreife eintraf, ging der junge Mann auch auf die Beamten los.

Der alkoholisierte Mann wurde von den Polizisten schließlich in Gewahrsam genommen - ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

