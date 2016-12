Feiertags-Wahnsinn: Discounter am Bahnhof überfüllt

NÜRNBERG - Zwei Tage ohne Einkaufen? Das schaffen nicht alle Nürnberger. Nicht einmal 48 Stunden nach Ende des vorweihnachtlichen Konsumrausches drängten sich die Kunden am 2. Weihnachtsfeiertag in der Filiale des Discounters Lidl im Nürnberger Hauptbahnhof.

Süßer die Kassen nie klingeln: Wie auch an vielen anderen Sonn- und Feiertagen drängen sich die Kunden in der Lidl-Filiale im Hauptbahnhof. © Foto: Michael Matejka



Kartoffeln, Butter, Milch, Toilettenpapier, Duschgel und ein Säckchen Mandarinen: Ein junger Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat seinen Einkaufswagen vollgeschlichtet mit Produkten des täglichen Bedarfs. "Ich hatte bis Weihnachten so einen Stress im Geschäft, ich bin einfach nicht mehr zum Einkaufen gekommen", sagt der 28-Jährige. Nachdem er sämtliche Familienfeierlichkeiten hinter sich gebracht hat, nutzt er den Feiertag für seinen Wocheneinkauf. "Dienstag muss ich schon wieder arbeiten", sagt er. Die langen Schlangen, die sich an den Kassen gebildet haben, stören den Mann aus der Nordstadt nicht: "Ich hab’ heute nichts mehr vor", so der 28-Jährige.

Genervt von der Warterei sind dagegen Julian und Maryam. Die beiden Studenten sind zu einer Feier eingeladen und sollen Obst mitbringen. Das Angebot in einem Geschäft im Obergeschoss war ihnen zu hochpreisig. Mit einer Ananas und anderen exotischen Früchten aus dem Discounter im Arm reihen sie sich in die Gruppe der Wartenden. Nach einer guten Viertelstunde kommen sie aus dem Laden. "Es ging dann doch schneller als erwartet", sagt Maryam.

Zeit ist nicht das Problem von Oleg. Davon hat der 59-Jährige mehr als genug. Wegen einer schweren Erkrankung kann er nicht mehr arbeiten. Er hat keine Angehörigen in Deutschland und lebt in einer Pension im Nürnberger Westen. Wenn es ihm gesundheitlich gut genug geht und er noch etwas von seiner kleinen Rente übrig hat, deckt er sich im Lidl mit Getränken und Zigaretten ein und verbringt den Tag mit Bekannten im Umfeld des Bahnhofs.

So mancher kauft ganz klassisch: Reisebedarf

Mangels anderer Ideen hat ein Vater mit zwei Knirpsen im Vorschulalter den Lidl aufgesucht: "Ich habe nur eine kleine Wohnung. Da fällt uns irgendwann die Decke auf den Kopf", sagt der Wochenendpapa. Für einen Ausflug auf den Spielplatz sei seiner Ansicht nach das Wetter zu schlecht. Den beiden aufgeweckten Jungs, die mittlerweile in den Einkaufswagen gekrabbelt sind, scheint das Alternativprogramm im Bahnhofskeller zu gefallen. Stolz zeigen sie der Reporterin Kaubonbons, Kekse und Gummibärchen, die sie sich aussuchen durften.

Reisebedarf im klassischen Sinne ersteht Herr Chen: Wasser, Kekse, abgepackte Sandwiches. Der Geschäftsmann aus Taiwan ist häufig in Europa unterwegs, spricht fließend Englisch und kann sogar etwas Deutsch. Seit einer Woche ist er privat mit Ehefrau und Tochter in Bayern unterwegs: München, Füssen, Bamberg und jetzt Nürnberg. "Wonderful" sei die Noris, schwärmt der Tourist. Am Heiligen Abend hätten sie den Weihnachtsgottesdienst in der Lorenzkirche besucht, das sei das eindrücklichste Erlebnis ihrer Deutschlandreise gewesen, berichtet Herr Chen. Leider sei die Zeit schon wieder vorbei, sagt er und zeigt auf seine Familie, die vor der Türe die Koffer bewacht. Noch heute gehe der Flug zurück nach Taiwan.

Clara Grau