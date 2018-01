Feinstaub an Neujahr: So hoch war die Belastung in Nürnberg

NÜRNBERG - Dicke Luft an Neujahr? Erstmals seit Jahren blieb die Belastung in der Nürnberger Altstadt unter den gesetzlichen Grenzwerten für Feinstaub. Anderswo im Stadtgebiet wurde die Marke jedoch erneut gerissen.

Schön anzusehen ist das Feuerwerk über Nürnberg durchaus - doch es gibt auch Probleme. Foto: André De Geare



Bis zu 5000 Tonnen Feinstaub werden bundesweit jedes Jahr allein durch Silvesterfeuerwerk freigesetzt, schätzen Experten. Eine Menge, die etwa 17 Prozent dessen entspricht, was jährlich im Straßenverkehr abgegeben wird - ein gewaltiger Wert. Besonders Nürnberg hatte im ersten Monat des vergangenen Jahres mit massiven Überschreitungen beim Feinstaub zu kämpfen. Die Deutsche Umwelthilfe warf der Stadt gar "Totalversagen in Sachen Luftreinhaltung" vor.

Das Jahr 2018 startet zumindest in Sachen Feinstaubbelastung deutlich erfreulicher für die Stadtspitze. Erstmals seit Jahren habe die Messtation am Jakobsplatz am Neujahrstag die gesetzliche 50-Mikrogramm-Grenze pro Kubikmeter nicht überschritten. Das Tagesmittel in der Altstadt lag bei 36, das am Nürnberger Flughafen bei 27 Mikrogramm. Hier sehen Sie einen Acht-Jahres-Vergleich zu den Tagesmittelwerten an Neujahr.

Und dennoch: Die Belastung zum Silvesterfeuerwerk war enorm. Kurz nach Mitternacht lagen in der Spitze bis zu 530 Mikrogramm pro Kubikmeter am Jakobsplatz in der Luft. Lediglich im Vorjahr waren es mit 392 Mikrogramm Stundenmittelwert weniger. Hier sehen Sie den Acht-Jahres-Vergleich.

Erhöhte Werte an der Von-der-Tann-Straße

In der Von-der-Tann-Straße wurde der Grenzwert mit einem Tagesmittel von 64 Mikrogramm pro Kubikmeter erneut gerissen. Damit ist die Messstation nur eine von acht im Freistaat, die über den gesetzlichen Vorgaben liegen. Die zweite fränkische Station steht in der Nachbarstadt Fürth (66).

Wie lange sich Feinstaub in der Luft hält, hängt besonders vom Wetter ab. Wenig Wind sorgte im vergangenen Januar etwa für eine Feinstaub-Welle und Werten von teils über 100 Mikrogramm. "Das ist heftig", sagte Nürnbergs Umweltreferent Peter Pluschke damals, "aber normal für einen ordentlichen Winter". In diesem Jahr half Nürnberg wohl auch die günstige Wetterlage - der Wind blies, am Neujahrsmorgen regnete es sogar leicht. Ideale Bedingungen für eine Durchlüftung im Stadtgebiet.

