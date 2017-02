Feinstaub: Nürnberg überschreitet die Werte zu oft

NÜRNBERG - Dem Umweltreferenten Peter Pluschke (Die Grünen) wird es "mulmig", wie er im Stadtrat sagte: Er gehe zwar noch immer davon aus, dass die Überschreitung der Feinstaubgrenzwerte im Rahmen bleiben werde, ganz sicher könne man sich aber freilich nicht sein.

Vor allem an viel befahrenen Straßen konzentriert sich die Feinstaubbelastung - hier in Nürnberg in der Marien- und Lorenzer Straße. © Karl-Heinz Daut



Im Umweltausschuss des Stadtrats hatte sich Pluschke kürzlich noch überzeugt gezeigt, dass die Stadt an der Messstelle Von-der-Tann-Straße wieder unterhalb der 35 erlaubten Tagesüberschreitungen des Grenzwertes von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter bleiben werde.

Pluschke ist zwar immer noch dieser Ansicht, allerdings sei die Wetterlage im Januar und Februar alles andere als günstig. Wie berichtet, hatte es im Januar bereits 16 Überschreitungen gegeben, inzwischen sind es 20. Im gesamten Jahr 2016 waren es nur sechs.

Ein Blick in die Statistik macht Pluschke indes Mut. Schaut man sich die Jahre von 2011 bis 2016 an, kommt man im Durchschnitt auf 17 Überschreitungen im ersten Quartal. In den restlichen neun Monaten sind es nur fünf. Pluschke warf im Stadtrat eine Deutschland-Karte an die Wand, die über weite Strecken rot gefärbt war – damit wollte er deutlich machen, dass ein großer Teil der Republik angesichts des eisigen Wetters ohne Luftaustausch mit dem Feinstaubproblem zu kämpfen hat, denn alle rot gefärbten Regionen haben dasselbe Problem wie Nürnberg.

Silvesterfeuerwerk ist Schweinerei

Feinstaub, referierte Pluschke, entstehe zu 50 Prozent aus dem Autoverkehr. Die Hälfte dieser 50 Prozent machten die Abgase aus, die andere Hälfte "die Mechanik des Fahrens". Zudem sei es ein "ehernes Gesetz", dass am 1. Januar deutschlandweit die Hürde gerissen werde: "Das Silvesterfeuerwerk ist eine ordentliche Schweinerei." Auf dieses Problem wies auch CSU-Stadtrat Wolfram Scheurlen hin, während Britta Walthelm (Grüne) angesichts des Abgasskandals darauf aufmerksam machte, dass solche Betrügereien freilich kommunale Bemühungen um eine bessere Luftqualität konterkarierten. Denn es ist erwiesen, dass Erkrankungen durch Feinstaub oft erst sehr spät auftreten, was ihn besonders tückisch macht.

Pluschke wies noch auf ein praktisches Problem hin: Oft trete das Feinstaubproblem an zwar kalten, aber sehr schönen, sonnigen Tagen auf. Ob dann die Bürger den Hinweis, lieber zu Hause zu bleiben, wirklich als sinnvoll empfinden, sei fraglich.

