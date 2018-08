Ferienzeit: Nürnberger Tierheim stößt an seine Grenzen

Die Mitarbeiter haben momentan besonders viel zu tun - vor 1 Minute

NÜRNBERG - Ferienzeit ist Hauptkampfzeit – zumindest im Nürnberger Tierheim. Dort herrscht bereits seit Wochen Hochbetrieb. Vor allem um zahlreiche Katzenwelpen müssen sich die Mitarbeiter derzeit intensiv kümmern.

Im Tierheim Nürnberg sind derzeit besonders viele Katzenwelpen untergebracht. Doch auch an Hunden, Meerschweinchen und Kaninchen mangelt es nicht. Das Heim stößt in diesen Tagen an seine Grenzen. © Tierheim Nürnberg



Im Tierheim Nürnberg sind derzeit besonders viele Katzenwelpen untergebracht. Doch auch an Hunden, Meerschweinchen und Kaninchen mangelt es nicht. Das Heim stößt in diesen Tagen an seine Grenzen. Foto: Tierheim Nürnberg



Es ist eigentlich nichts Neues für Tanja Schnabel und ihre 28 fest angestellten Mitarbeiter. Schon seit Jahren gerät das Tierheim jeden Sommer an seine Grenzen. Diesmal war es allerdings schon seit einigen Wochen, also vor Beginn der Sommerferien, "sehr massiv", wie die Leiterin betont. Der Grund dafür: "Wir haben sehr viele Katzenwelpen bekommen", sagt Schnabel. Diese aufzupeppeln dauert seine Zeit. Bis die Kleinen vermittelt sind, gehen noch einmal viele Tage und Wochen ins Land.

Doch nicht nur die Katzen verursachen Platzprobleme. Auch Hunde, Kaninchen, Meerschweinchen und Vögel sorgen derzeit für Hochbetrieb. 647 Tiere zählte Tanja Schnabel gestern Nachmittag. Eine Angabe mit kurzer Halbwertzeit, wie die Leiterin des Tierheims selbst sagt: "Das kann sich in wenigen Stunden schon wieder ändern."

Menschen, die Tiere abgeben möchten, sollten unbedingt vorher anrufen. Je nach Station und Tier ist Geduld gefragt. In anderen Tierheimen dürfte es gerade ähnlich zugehen. Wer kann, sollte also nach Lösungen im privaten Umfeld suchen, rät Schnabel.

Vielfältige Gründe

Dass Menschen ihre Haustiere abgeben, weil sie in den Urlaub fahren möchten, komme zwar vor, überprüfen lasse es sich aber nicht. Schließlich bekämen die Mitarbeiter in solchen Fällen überwiegend Ausreden zu hören, erklärt Schnabel. Warum es derzeit so zugeht, kann Schnabel nicht exakt sagen. Das könne zum einen an der Witterung liegen, manchmal bekommt das Heim aber auch Katzen, die bereits trächtig sind.

"Bei uns ist es auch unter dem Jahr bei Räumungen mal ziemlich voll", sagt sie. Derzeit sei aber besonders viel los. Doch klagen hilft nichts. "Da müssen wir jetzt durch", sagt Schnabel und richtet den Blick nach vorn. Denn eines haben die vergangenen Jahre auch gezeigt: Im Herbst geht es wieder deutlich ruhiger zu.

Johannes Handl Lokalredaktion E-Mail