Stand-up-Paddling ist ein echter Trendsport. Die Boardnerds in Mühlhof nehmen am Donnerstag, 30.August, ab 18 Uhr sieben NN-Leserinnen und -Leser mit raus auf die Rednitz. Die Teilnehmer erfahren die wichtigsten Tricks, wie das Stand-up-Paddling zur reinen Freude wird. Treffpunkt ist die Mühlhofer Hauptstraße7. Die Teilnahme ist ab 13 Jahren möglich. Neoprenschuhe und Schwimmwesten können ausgeliehen werden. Stichwort für die Bewerbung: SUP. © Michael Matejka