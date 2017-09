Festzug und Fischerstechen: Altstadtfest legt richtig los

"Pengertz Ratz‘n" behielten beim Fischerstechen die Oberhand - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Der goldene Herbst liegt derzeit in weiter Ferne - und trotzdem strömten Tausende auf das Nürnberger Altstadtfest. Mit dem Festzug und dem Fischerstechen legte es am Wochenende so richtig los.

Bläser, Spielmannszüge und Brauereigespanne: Fast 50 Gruppen nahmen am Samstag beim Festzug durch die Nürnberger Altstadt teil. © Stefan Hippel



Bläser, Spielmannszüge und Brauereigespanne: Fast 50 Gruppen nahmen am Samstag beim Festzug durch die Nürnberger Altstadt teil. Foto: Stefan Hippel



Während zum Auftakt des Oktoberfestes leichter Regen die Besucher erst recht in die Zelte strömen ließ, konnten die Nürnberger wenigstens am Nachmittag unter blauem Himmel feiern. Unverzagte genossen, dick eingepackt, ihre Maß im Freien. Etliche Wirte schützen die Außenplätze aber mit Planen - und heizen ein. Drinnen geht es ohnehin gemütlich zu, erst recht, wenn es abends eng wird.

Richtig nass wurden allerdings die Matadore beim traditionellen Fischerstechen. "Kampfarena" für die acht Mannschaften war erstmals der Pegnitzabschnitt am Fuß des Cinecittà. Die neu angelegte Uferpartie an der Insel Schütt bietet bequemere Einstiegsmöglichkeiten für die Aktiven und eine passende Beobachtungstribüne für die Jury. Außerdem ist der Brauchtumsklassiker damit in unmittelbarer Nähe zu den Wirtshäuschen auf der Insel Schütt zu erleben. So drängte sich das Publikum entlang der Pegnitzmauer sowie gegenüber am Kinokomplex sowie auf dem Fußgängersteg und der Agnesbrücke.

Am Ende der Vorrunde ging ein Team sogar komplett baden: Als der Stecher der Kärwa Allstars Wendelstein ins Wasser purzelte, kippte ihr Boot und Ruderer und Steuermann nahmen unfreiwillig ebenfalls ein äußerst erfrischendes Bad. Den Siegpokal holten sich am Ende die, den zweiten Podestplatz sicherte sich die Mannschaft aus Bad Kreuznach. Als Einzelsieger durfte sich Deniz Serhat feiern lassen, gefolgt von Heinz Lüttger, beide aus Bad Kreuznach.

Bunte Akzente mit Folklore-Ensembles

Zuvor hatten sich einige hundert Aktive bei einem bunten Festzug durch die Fußgängerzone für das Altstadtfest ins Zeug gelegt: Angeführt von der Stadtkapelle Heilsbronn und der eleganten Landauer-Kutsche vom Senior der Brauerei Gutmann folgten diesmal fast 50 Gruppen und prächtig herausgeputzte Brauereigespanne. Neben verschiedenen Spielmannszügen zogen vor allem historische Gruppen wie Landsknechte von den Altdorfer Wallenstein-Spielen oder der wilde Heidecker Trommlerhaufen, Fahnenschwinger oder die Bürgerwehr-Artillerie Wolkersdorf das Augenmerk auf sich.

Bunte Akzente setzten nicht zuletzt Folklore-Ensembles wie von den Siebenbürger Sachsen, dem deutsch-griechischen Partnerschaftsverein Philos und dem Centro Espanol. Am Abend heizen "Les Interdits" in der Katharinenruine und auf dem Hauptmarkt die Big Band Langwasser dem Publikum ein.

Musikalisch geht es auch an diesem Sonntag weiter – mit dem Tag der Chöre (14 Uhr an verschiedenen Plätzen, 15 Uhr auf dem Hauptmarkt). Außerdem lädt der Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr an diesem verkaufsoffenen Sonntag zum Shoppen ein.

Bilderstrecke zum Thema Kalter Wasserspaß: So lief das Fischerstechen auf der Pegnitz Richtig nass wurden die Matadore am Samstag beim traditionellen Fischerstechen, das im Rahmen des Nürnberger Altstadtfests stattfand. Die "Kampfarena" für die acht Mannschaften war erstmals der Pegnitzabschnitt am Fuß des Cinecittà. Das Publikum drängte sich entlang der Mauer sowie auf dem Fußgängersteg und der Agnesbrücke.