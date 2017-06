Feuer am Hauptbahnhof: Osthalle komplett gesperrt

Polizei und Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort - Helikopter war im Einsatz - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Am Freitagabend hielt ein Feuer am Nürnberger Hauptbahnhof Polizei, Feuerwehr und auch die Reisenden auf Trab. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, handelte es sich um einen Brandeinsatz. Die Osthalle musste deshalb komplett gesperrt werden.

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr am Freitagabend am Nürnberger Hauptbahnhof an. © ToMa



Im Dachbereich der Osthalle wurde gegen 21 Uhr eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot mit mehreren Fahrzeugen und zwei Löschzügen an, die Polizei evakuierte derweil die Osthalle und sperrte sie komplett ab. Die Evakuierung verlief laut Polizei reibungslos.

Mit Hilfe zweier Drehleitern stiegen die Feuerwehrleute anschließend auf das Dach und verschafften sich Zutritt zum Innenraum, um nach der Ursache für die starke Rauchentwicklung zu suchen. Unterstützung erhielten sie dabei auch aus der Luft: die Bundespolizei war mit einem Helikopter unterwegs und suchte mit einer speziellen Wärmebildkamera nach dem Brandherd.

Gegen 22 Uhr wurde der Brandherd schließlich lokalisiert. Laut Polizei wurde dieser in einer Räumlichkeit im Erdgeschoss der Osthalle, der nach oben bis in den Dachstuhl geöffnet ist, festgestellt. Durch einen sogenannten Kamineffekt zog der Rauch in den Dachstuhl und breitete sich dort aus. Die Brandursache ist derzeit Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Die Osthalle war noch bis circa 22.30 Uhr gesperrt. Züge, U- und S-Bahnen verkehrten planmäßig. Gleis 1 war zwar vorübergehend gesperrt, die Züge wurden aber auf andere Gleise umgeleitet. Im Straßenverkehr kam es noch bis zur Aufhebung der Sperrung zu erheblichen Behinderungen.

Der Artikel wurde mehrfach aktualisiert.

