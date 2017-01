Feuer am Mühlweg: Noch keine Hinweise auf Brandursache

NÜRNBERG - Das Feuer in einer Lagerhalle am Mühlweg hat rund eine halbe Million Euro Schaden verursacht. Das sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Brandursache bleibt vorerst weiter unklar. Das THW musste die ganze Nacht Brandschutt aufräumen.

Tiefschwarze Rauchwolken zeugten am Donnerstag von dem Großbrand. © ToMa/Reitmayer



Die etwa 300 Quadratmeter große Halle eines landwirtschaftlichen Betriebs am Mühlweg stand am vergangenen Donnerstag im Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Nach zwei Stunden waren die Flammen unter Kontrolle; es dauerte aber noch bis nach Mitternacht, bis alle Glutnester aufgedeckt und gelöscht waren.

Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützte die Feuerwehr bei dieser Aufgabe intensiv. Rund 30 Ehrenamtliche wurden gegen 17.30 Uhr alarmiert, sie kamen mit einem Radlader und einem Kranwagen sowie der Fachgruppe Beleuchtung. Auf einer Teilfläche der dreiteiligen Halle war das Dach komplett eingestürzt. Die THW-Helfer zogen die Blechstücke des Daches mit dem Kranwagen nach draußen, so dass die Feuerwehr an die darunterliegenden Glutnester herankam.

In den intakten Dachbereichen befanden sich zahlreiche Glutnester in der Zwischendecke unter der Photovoltaik-Anlage. Hier bohrten THW-Helfer für die Feuerwehr Löcher in die Photovoltaik-Paneelen. Im Halleninneren zog der Radlader alles zum Ablöschen nach draußen, was glimmte oder rauchte, berichtete THW-Sprecher Stefan Mühlmann, der die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr unterstrich. Gegen 1 Uhr waren die Arbeiten beendet. Die Beleuchter des THW mussten allerdings bei Temperaturen um die minus acht Grad Celsius bis zum nächsten Morgen vor Ort bleiben.

