Feuer an Grundschule im Nürnberger Süden

Brand brach am Vormittag in einem Schulgebäude in Herpersdorf aus - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - An der Max-Beckmann-Grundschule im Nürnberger Stadtteil Herpersdorf ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die 320 Schüler mussten aus dem Gebäude evakuiert werden.

Gegen 9 Uhr hatte die Integrierte Leitstelle die Polizei über eine starke Rauchentwicklung in der Grundschule an der Beckmannstraße informiert. Die Feuerwehr rückte an und begann sofort, den Kleinbrand zu löschen. Die Schulleitung hatte die 320 Schüler bereits aus dem Gebäude evakuiert und in einer gegenüberliegenden Kirche untergebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Verletzt worden sei nach bisher vorliegenden Erkenntnissen niemand. Die Feuerwehr hat die Schule bereits wieder freigegeben. Der Sachschaden steht noch nicht fest. Nun ermittelt die Kripo.

