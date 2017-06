Feuer im Hauptbahnhof: Ursache bleibt vorerst unklar

Zwei Bahn-Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen - Osthalle gesperrt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zwei Tage nach dem Brand am Nürnberger Hauptbahnhof gehen die Ermittlungen zur Brandursache weiter. Bei dem Feuer hatten zwei Bahn-Mitarbeiter leichte Rauchvergiftungen erlitten.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr riegelte die Osthalle des Bahnhofes ab. © ToMa



Das Feuer war am frühen Freitagabend in einem ungenutzten Treppenhaus in der Osthalle des Hauptbahnhofs ausgebrochen und hatte damit für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Deutscher Bahn gesorgt. Die Osthalle und Teile des Bahnhofsplatzes - darunter auch der Taxistand - hatten zeitweise gesperrt werden müssen. Der Zugverkehr wurde durch den Zwischenfall den Angaben zufolge jedoch weitgehend nicht beeinträchtigt.

Auch am Sonntag war laut Bundespolizei die Ursache des Schwelbrandes noch unklar, auch die genaue Schadenshöhe stand noch nicht fest. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

