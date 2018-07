In einer Tiefgarage in der Stahlstraße in Nürnberg ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, doch der Zugang zum Brandherd in der Tiefgarage gestaltete sich zunächst schwierig. In der Tiefgarage waren drei Autos in Brand geraten, die Ursache ist noch völlig unklar. Eine Person, die sich während des Feuers in der Garage aufhielt, erlitt durch den dichten Qualm eine Rauchgasvergiftung. © NEWS5 / Grundmann