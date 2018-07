Feuer in einem Norikus-Hochhaus: 59-jähriger Mieter ist tot

In der Nacht auf Dienstag drang aus einer Wohnung dichter Qualm - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Am frühen Dienstagmorgen wurde die Berufsfeuerwehr Nürnberg zu einem Einsatz im Nürnberger Stadtteil Tullnau in die Norikerstraße gerufen. Aus einer Wohnung drang dichter Rauch. Die Beamten mussten dabei eine schlimme Entdeckung machen.

Um 3.57 Uhr ging bei der Feuerwehr der Alarm ein. Aus noch ungeklärter Ursache kam es in einer Wohnung im 7. Obergeschoss zu einer starken Rauchentwicklung. Der aus der Brandwohnung austretende Rauch gelang durch die offen stehenden Fenster in die darüber liegende Wohnung (im 8. Stock).

Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz drangen in die Brandwohnung ein. Dabei fanden sie am Balkon der Wohnung einen bewusstlosen Mann auf, wie sich später herausstellen sollte, den Mieter. Ein Notarzt leitete sofort die ersten medizinischen Maßnahmen ein, versuchte durch intensive Reanimation, das Leben des Mannes zu retten. Leider vergeblich - er starb noch am Brandort.

Sowohl die Ursache des Brandes als auch die Todesursache des 59-Jährigen sind derzeit noch unklar. Diesbezüglich hat die Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Aus der darüber liegenden Wohnung wurde eine Person gerettet und zur ambulanten Versorgung in einen Rettungswagen gebracht. Die Person konnte nach notärztlicher Untersuchung wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Zur Kontrolle wurden weitere Wohnungen von der Feuerwehr geöffnet, kontrolliert und vom Rauch befreit.

Aufgrund der Meldung "Feuer in einem Hochhaus" wurden zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und mehrere Rettungswagen sowie der Notarzt mit insgesamt 40 Einsatzkräften zu der Einsatzstelle in die Norikerstraße gerufen. Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung.

