Bei einem Brand in einer Garage ist ein VW völlig ausgebrannt. Warum das Auto in Flammen aufging, ist noch nicht klar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Da der Rauch auch aus einigen Fenstern des angrenzenden Wohnhauses drang, rückte die Feuerwehr zunächst mit mehreren Löschzügen an. © NEWS5 / Grundmann