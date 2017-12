Feuer in Nürnberg: Auto brennt in Erlanger Straße aus

Der Fahrer bemerkte den Rauch rechtzeitig und verließ seinen Wagen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein brennendes Auto hat am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz in der Erlanger Straße in Nürnberg ausgelöst. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang noch unklar, die Polizei hat aber eine Vermutung.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Mann gegen 19 Uhr stadtauswärts auf der Erlanger Straße. Als sein Wagen zu Rauchen begann, bremste er und verließ rechtzeitig das Fahrzeug. Wenige Zeit später stand sein Auto vollständig in Flammen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

