Feuer in Nürnberger Recyclinghof: War es Brandstiftung?

Ermittler suchen dringend nach Zeugen - Sachschaden von 20.000 Euro - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Beim Brand mehrerer Container am Montagabend auf dem Recyclinghof am Nürnberger Pferdemarkt entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei geht mittlerweile von Brandstiftung aus und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Fall des Feuers auf einem Nürnberger Recyclinghof geht die Polizei von Brandstiftung aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. © ToMa



Am Montagabend gegen 20.10 Uhr war es auf dem Gelände des Recyclinghofes am Pferdemarkt zu einem Brand gekommen. Insgesamt standen beim Eintreffen der Feuerwehr sechs Container in Flammen.

Diese brannten nahezu vollständig aus, den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehr als 20.000 Euro. Rauchschwaden waberten bis in die Nürnberger Innenstadt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Beamten der Ermittlungsgruppe der zuständigen Polizeiinspektion Nürnberg-West davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Zeugen, die vor allem im Zeitraum zwischen 19 Uhr und der Entdeckung des Brandes verdächtige Personen im Bereich des Recyclinghofes bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 0911 6583-0 in Verbindung zu setzen.

